Транш від Міжнародного валютного фонду, новий пакет допомоги від США: головне за ніч

У травні Україна та МВФ на рівні експертів домовилися про четвертий перегляд програми Механізму розширеного фінансування обсягом $15,6 млрд

Головні події ночі проти 29 червня

МВФ затвердив виділення Україні траншу у $2,2 млрд. США наступного тижня оголосять про новий пакет допомоги Україні. Повернення додому: з'явилися фото звільнених з полону цивільних українців. Путін заявив, що Росія має відновити виробництво ракет середньої дальності. Іран пригрозив Ізраїлю: У разі атаки проти Лівану «почнеться війна на знищення». «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 28 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

МВФ затвердив виділення Україні траншу у $2,2 млрд

Міжнародний валютний фонд затвердив виділення Україні траншу розміром у $2,2 млрд, які спрямують на підтримку державного бюджету. Про це йдеться на сайті МВФ.

Транш надійде у межах чотирирічної Програми розширеного фінансування (EFF). У МВФ зауважили, що це вже четвертий її перегляд, і підкреслили: показники України залишаються високими, попри складні умови.

США наступного тижня оголосять про новий пакет допомоги Україні – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосить у понеділок про надання Україні пакету допомоги на $150 млн, який включатиме ракети-перехоплювачі HAWK і артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів. Про це повідомляє агенція Reuters.

Окрім перехоплювачів HAWK та артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів, пакет включатиме інші боєприпаси та обладнання для підтримки потреб оборони України, додали джерела.

Повернення додому: з'явилися фото звільнених з полону цивільних українців

Сьогодні, 28 червня, до України з російського полону вдалося повернути 10 цивільних людей. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році Наріман Джелял. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Вдалося повернути з російського полону ще десятьох наших людей. Попри всі складнощі. Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році. Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років. Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам», – заявив очільник держави.

Путін заявив, що Росія має відновити виробництво ракет середньої дальності

Росія повинна відновити виробництво ракет середньої та малої дальності і потім ухвалити рішення про те, де їх розміщувати. Це заявив на нараді із членами Ради безпеки у п’ятницю 28 червня російський диктатор Володимир Путін.

Очільник РФ сказав, що Сполучені Штати розміщують свої ракети середньої та малої дальності «в різних регіонах світу», додавши, що це «викликає занепокоєння і вимагає реакції».

Іран пригрозив Ізраїлю: У разі атаки проти Лівану «почнеться війна на знищення»

Представництво Ірану в ООН заявило, що у разі атаки Ізраїлю проти Лівану розпочнеться «війна на знищення». Розглядається «повне залучення всіх фронтів опору».

Іран, судячи з допису, вважає плани Ізраїлю щодо проведення наземної операції проти сил Хезболли на території Лівану «психологічною війною».