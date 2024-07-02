Візит Орбана до Києва та вирок гауляйтеру Пасічнику. Головне за 2 липня

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вперше з 2012 року прибув до Києва

Візит Орбана до Києва, вирок гауляйтеру Пасічнику, смерть журналіста Садикова. «Главком» склав добірку новин 2 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Візит Орбана до Києва

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва та заявив, що його візит до Києва пов'язаний із головуванням Будапешта в Європейському Союзі. Орбан жодного разу не відвідував Україну за каденції Володимира Зеленського, а також за попереднього президента Петра Порошенка. Востаннє Орбан відвідував Київ у 2012 році для зустрічей з тодішнім президентом Януковичем.

Зокрема, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів. Він заявив, що дуже високо цінує усі ініціативи президента Зеленського заради досягнення миру, але ці ініціативи потребують багато часу.

Смерть журналіста Садикова

У вівторок, 2 липня, у лікарні Києва помер казахський опозиційний діяч та журналіст Айдос Садиков, на якого було скоєно замах.

18 червня 2024 року у Києві двоє осіб вчинили замах на вбивство громадянина Казахстану, який має в Україні статус біженця. Правоохоронці встановили нападників на опозиційного казахського журналіста Айдоса Садикова. Ними виявилися двоє громадян Республіки Казахстан, їх оголошено в міжнародний розшук.

Вирок гауляйтеру Пасічнику

До тюремного ув’язнення засуджено ватажка окупаційної адміністрації РФ на Луганщині Леоніда Пасічника.

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні за відсутності обвинуваченого. За сукупністю вчинених злочинів суд призначив Пасічнику 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Також злочинця позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади, установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми власності строком на 13 років.

Уряд виділив понад 2 млрд грн на відновлення доріг у восьми областях

Кабінет міністрів виділив з державного бюджету 2,39 млрд грн на відновлення доріг місцевого значення. Кошти отримають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.

Кошти надійдуть в розпорядження обласних адміністрацій, які мають погодити, зокрема, з Міноборони, МОЗ та Мінінфраструктури перелік доріг, важливих для забезпечення потреб оборони і гуманітарних цілей та підлягають відновленню

Перший демократ публічно закликав Байдена вийти з президентських перегонів

Депутат Палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт став першим в партії, хто публічно закликав президента Джо Байдена відмовитися від балотування на другий строк. За словами Доггетта, він ухвалив рішення у зв'язку з тим, що під час дебатів з Трампом Байден не зміг «ефективно захистити свої численні досягнення».

Після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.