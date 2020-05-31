Стало відомо, у скільки доларів оцінив Кравчук відмову України від ядерної зброї



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«Було сказано, що це дуже великі витрати на постановку цієї зброї на території України. Ще більші витрати можуть бути при ліквідації зброї» – Кравчук

«З представниками США не велися розмови про компенсацію Україні» – Кравчук

Перший президент України Леонід Кравчук оцінив відмову держави від ядерної зброї в результаті підписання Будапештського меморандуму приблизно в $250 мільярдів. Про це повідомляє Gordonua.

«Ядерне озброєння було тактичне, яке теж пішло в Росію. Були носії Backfire, ці знамениті літаки. Вони теж перейшли до Росії. Якщо все порахувати, то це десь в межах $250 мільярдів», – розповів Кравчук.

За його словами, з представниками США не велися розмови про компенсацію Україні цієї суми. При цьому конкретних цифр ніхто не знав.

«Було сказано, що це дуже великі витрати на постановку цієї зброї на території України. Ще більші витрати можуть бути при ліквідації зброї», – пояснив Кравчук.

5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією і Великобританією було підписано Будапештський меморандум, який гарантував Україні територіальну цілісність і безпеку в обмін на відмову від ядерного арсеналу.

Нагадаємо, згідно з Будапештським меморандумом, Україна добровільно позбулася третього у світі ядерного потенціалу і стала без’ядерною державою. Жодна з країн так і не ратифікувала цей документ, посилаючись на одне з його положень, за яким він набував чинності з моменту підписання. Він був підписаний 5 грудня 1994 року лідерами України, США, Росії та Великої Британії.