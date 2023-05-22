НАТО розглядає Україну як потенційний «східноєвропейський Ізраїль» – The Wall Street Journal

Стратегія забезпечення безпеки: Україна розглядає нові можливості від ізраїльського досвіду

Україна розглядає можливість отримати гарантії безпеки та захисту від повторення російської агресії, хоча найближчими роками вступ до НАТО не дуже вірогідний. За інформацією The Wall Street Journal, західні союзники країни розробляють стратегію, яка базується на ізраїльській моделі.

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Хоча Ізраїль не є членом НАТО, але протягом усього свого існування як незалежної держави він користувався підтримкою США. Тель-Авів є найбільшим отримувачем американської допомоги після Другої світової війни. Відносини між цими країнами регулюються укладеними на 10 років договорами, а нинішній договір передбачає надання військової допомоги на суму $38 млрд у період з 2019 по 2028 роки.

Ця стратегія передбачає передачу Україні озброєнь і сучасних технологій для забезпечення її безпеки. Країна вже отримала певний військовий екіпіровок від країн НАТО, а США навіть підтримали ідею передачі Україні винищувачів F–16. Планується, що угода про гарантії безпеки буде підписана після липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

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Ця стратегія дає Україні змогу забезпечити свою безпеку, не бувши членом НАТО. Вона має вплинути на розрахунки Росії у війні та переконати її, що підтримка України не ослабне. Проте вступ до НАТО в майбутньому залишається метою країни.

Україна сподівається на гарантії безпеки від США та європейських членів НАТО. Представники країн, включаючи США, Велику Британію, Німеччину та Францію, вже погодилися на загальному плані, який передбачає двосторонні угоди та багатосторонню домовленість для забезпечення безпеки України.

Також Україна активно розглядає ізраїльську модель як шлях до забезпечення своєї безпеки та захисту від російської агресії. Це відкриває нові перспективи для країни, яка намагається зміцнити свою обороноздатність та добитися миру на своїх територіях.