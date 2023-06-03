В окупованому Бердянську – вибухи, місто огорнув дим

Місцеві жителі повідомили, що працювало російське ППО

В окупованому Бердянську пролунало більш як десять вибухів. Місцеві жителі повідомляють про дим в місті. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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«Було гучно поряд з портом та аеропортом», – інформують мешканці.

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Також місцеві жителі повідомили, що працювало російське ППО.

Як відомо, Бердянськ майже з перших днів повномасштабного вторгнення перебуває під окупацією російської влади. Росіяни використовують місто як військову базу, а через порт Бердянська вивозять крадене українське зерно.

Нагадаємо, у Бердянську 27 травня двічі за день лунали вибухи, над окупаційним виконкомом здіймався дим.

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Також 25 травня в окупованому Бердянську прогримів потужний вибух.