В окупованому Бердянську – вибухи, місто огорнув дим
Місцеві жителі повідомили, що працювало російське ППО
В окупованому Бердянську пролунало більш як десять вибухів. Місцеві жителі повідомляють про дим в місті. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
«Було гучно поряд з портом та аеропортом», – інформують мешканці.
Також місцеві жителі повідомили, що працювало російське ППО.
Як відомо, Бердянськ майже з перших днів повномасштабного вторгнення перебуває під окупацією російської влади. Росіяни використовують місто як військову базу, а через порт Бердянська вивозять крадене українське зерно.
Нагадаємо, у Бердянську 27 травня двічі за день лунали вибухи, над окупаційним виконкомом здіймався дим.
Також 25 травня в окупованому Бердянську прогримів потужний вибух.
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