Легалізація Лукашенка. Гутерріш запросив диктатора на саміт ООН в Нью-Йорку

Диктатор Лукашенко може відвідати США вже у вересні 2023 року

Представниця ООН Гві Йоп Сон захопилася «амбіційністю Білорусі»

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш має намір запросити самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на саміт сталого розвитку в Нью-Йорку, який має відбутися у вересні. Про це заявила регіональний директор з Європи та Центральної Азії Управління ООН із координації діяльності з метою розвитку Гві Йоп Сон, передають білоруські ЗМІ.

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«Саміт буде організований генеральним секретарем ООН. Вже відомо, що туди буде запрошено главу держави (Лукашенко – «Главком»)», – заявила представниця ООН під час зустрічі з журналістами в Мінську.

За словами міжнародної чиновниці, у листі-запрошенні на ім'я Лукашенка вказано два прохання з боку генсека ООН.

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«Прохання про те, щоб держави-члени ООН робили все необхідне для прискорення досягнень Цілей сталого розвитку. А також про те, щоб ця робота проводилася з урахуванням представників громадянського суспільства, приватного сектору та уряду», – заявила чиновниця.

Також Гві Йоп Сон заявила, що ООН готова підтримати Білорусь у цьому. На її думку, те, яких успіхів досягла Білорусь у досягненні Цілей сталого розвитку, є «чудовим прикладом того, як може працювати країна», і саме цей досвід можна використовувати як передовий серед інших країн Європи. Тобто представники ООН не тільки легалізують самопроголошеного диктатора Білорусі Лукашенка, запрошуючи його на міжнародні заходи, але й заявляють, що готові надати підтримку Білорусі, яка відкрито схвалює агресію Росії.

Пресслужба білоруського диктатора відповіла на «дружній» крок ООН.

«Мінськ повною мірою вітає цю ініціативу. Вважаємо, що майбутній захід є гарною нагодою підбити проміжні підсумки наших спільних зусиль. Білорусь цілком віддана досягненню цілей сталого розвитку, вони ефективно інтегровані в наші національні стратегічні документи. Переконаний, що досвід Білорусії щодо ефективної організації роботи на національному рівні у досягненні Цілей сталого розвитку буде цікавим і корисним для багатьох інших держав – членів ООН. Ми, безумовно, готові поділитися ним під час проведення Саміту», – заявив диктатор Лукашенко.

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Зазначимо, що Білорусь та Олександр Лукашенко особисто довгий час перебувають під жорсткими санкціями країн Заходу. Востаннє білоруський диктатор був у США у 2015 році, коли виступав на саміті зі сталого розвитку. Наступний аналогічний саміт має відбутися у Нью-Йорку 19-20 вересня.

Нагадаємо, що Європейський союз продовжив санкції проти самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка та його оточення. Обмеження будуть діяти щонайменше до кінця лютого 2024 року.