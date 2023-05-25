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Офіційно: РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Офіційно: РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі
У РНБО переконані, що заяви Путіна щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі є простим шантажем
фото ілюстративне

Шойгу заявив, що Захід нібито веде неоголошену війну проти Росії та Білорусі

Міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. Про це повідомляє Reuters.

Очільник оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Захід нібито веде неоголошену війну проти Росії та Білорусі.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що сховища в Білорусі будуть збудовані до 1 липня.

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі є простим шантажем.

Нагадаємо, у квітні Путін дав Білорусі оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М». Він може використовувати ракети як у звичайному, так і ядерному виконанні.

14 квітня Білорусь озвучила нові ядерні погрози.

До слова, триває 456-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбулось 28 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.

Теги: росія Білорусь ядерна зброя

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