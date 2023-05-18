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Київрада перейменувала вулиці і метро, екссуддя Князєв під вартою. Головне за 18 травня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Київрада перейменувала вулиці і метро, екссуддя Князєв під вартою. Головне за 18 травня

Депутати Київради ухвалили рішення щодо перейменування двох діючих станцій метрополітену та однієї проєктної зупинки столичної «підземки»

Зеленський провів зустріч із спецпредставником Китаю,Київрада перейменувала кілька станцій метро та низку вулиць,Князєв здивував поясненнями, звідки в його кабінеті сотні тисяч доларів, Норвегія передасть Україні реактивні системи великої дальності. Ці та інші події 18 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Зеленський провів зустріч із спецпредставником Китаю

Учора, 17 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із спецпредставником Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм. Про це повідомляє Bloomberg. «Від кризи немає панацеї», – заявив Лі Хуеєй президенту України, згідно з повідомленням, опублікованим міністерством закордонних справ Китаю.

Київрада перейменувала кілька станцій метро та низку вулиць

Сьогодні, 18 травня, депутати Київради прийняли рішення щодо перейменування двох діючих станцій метрополітену та одну проєктну зупинку столичної «підземки». Станція «Площа Льва Толстого» отримала назву «Площа Українських героїв». Депутати Київради також підтримали рішення перейменувати одну з майбутніх зупинок «підземки», які будуються на Виноградарі. Мова йде про проєктну станцію метро «Проспект Правди», яку перейменували на «Варшавську» з метою вшанування Варшави – міста-побратима Києва. 

Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва

Колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв заявив, що став жертвою замовної справи з боку політичних сил, а НАБУ навіть про це не здогадується. Про це суддя заявив на засіданні Вищої ради правосуддя 18 травня. Вища рада правосуддя дала одностайно вирішила надати свою згоду на тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні багатомільйонного хабара.

Князєв здивував поясненнями, звідки в його кабінеті сотні тисяч доларів

Колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв, підозрюваний у хабарництві, спробував переконати всіх у своїй невинуватості та запропонував цікаве пояснення звідки у нього взяли гроші. Про це передає Центр протидії корупції. Під час засідання Вищої ради правосуддя Князєв заявив, що його кабінет не є режимно-секретним об’єктом і що туди нібито може прийти фактично будь-хто. «До мене на зберігання приносили гроші різні особи, навіть судді Верховного Суду. У мене в кабінеті вони просто зберігались», – пояснив він.

Чи повинна Україна бути в НАТО? Кіссінджер пояснив, чому різко змінив позицію

У своєму новому інтерв’ю британському виданню колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер якому 27 травня виповнюється 100 років, припустив, що «для безпеки Європи краще мати Україну в НАТО». Відомий політик сказав виданню The Economist, що тепер він вважає, що миру в Європі неможливо досягти без приєднання України до військового блоку під проводом США. 

Бізнес на крові: що компанії з Європи постачають армії Путіна

Санкції проти російських оборонних компаній не вплинули на західні поставки – техніку все ще імпортують військові підрядники, які не потрапили до санкційних списків. Зокрема йдеться про постачання мікрочіпів для ракет, снаряди, тактичні черевики, бронежилети, двигуни для військових кораблів і багато іншого.

Великий спорт. Карта бойових дій

Після скандального засідання Міжнародного олімпійського комітету (МОК), на якому було вирішено допустити російських та білоруських спортсменів як нейтральних атлетів, минуло більше місяця. Рішення МОК поляризувало спортивний світ: для одних спортивних федерацій позиція «спорт поза політикою» та «спортсмени не винні у діях влади» є прийнятними, інші ж продовжили санкції. «Главком» детально розповідає, як міжнародні спортивні федерації з олімпійських літніх видів спорту поставилися до рекомендації МОК допустити росіян та білорусів до змагань як нейтральних індивідуальних атлетів.

Невдала атака «Кинджалів» на Київ. Кремль потрапив у «ядерний» конфуз

Ракетна атака у ніч на понеділок була описана українською владою як «виняткова за своєю щільністю». За даними Міністерства оборони Великої Британії, Росія запустила по Україні 27 ракетних і безпілотних систем, у тому числі балістичні ракети «Кинджал», крилаті ракети «Калібр» і поставлені Іраном безпілотники «Шахед».Більш приголомшливою за масштаб атаки виявилась здатність України її відбити.

Норвегія передасть Україні реактивні системи великої дальності

Україна отримає від Норвегії вісім реактивних систем залпового вогню великої дальності та три радари артилерійського наведення Arthur. Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грем під час зустрічі із британським колегою Беном Воллесом.

Нагадаємо, триває 449-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. РФ продовжує вести загарбницьку війну, незважаючи на значні втрати. Ворог продовжує нехтувати міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Протягом доби противник завдав 36 ракетних та 23 авіаційних ударів, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Теги: росія ворог втрати правосуддя президент Україна Володимир Зеленський суддя військові радари Генштаб гроші санкції метро спорт Всеволод Князєв

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Київрада перейменувала вулиці і метро, екссуддя Князєв під вартою. Головне за 18 травня
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