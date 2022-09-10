Авіація ЗСУ ударила по 25 опорних пунктах окупантів

Завдано ураження 18 пунктам управління та понад 20 складам з боєприпасами загарбників

За минулу добу Сили оборони України успішно відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Первомайське. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 10 вересня.

Загалом за останні дні понад тисячу квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад тридцять населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області.

Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила 33 удари - знищено склад боєприпасів, завдано ураження по майже 25 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили два БпЛА та одну керовану авіаційну ракету.

За минулу добу в результаті вогневого впливу ракетних військ та артилерії наших наземних військ, завдано ураження 18 пунктам управління різного рівня, районам зосередження живої сили противника, засобам протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, артилерійським підрозділам та понад 20 складам з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами.

Нагадаємо, триває 199-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог з високою інтенсивністю веде повітряну розвідку, продовжує вживати заходів, щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Збройні сили України деокупували вже понад 30 населених пунктів у Харківській області.

Авіація Збройних сил України протягом 9 вересня на південному фронті завдала сім ударів.

Читайте також: Є хороші новини з фронту та від ЄС: звернення Зеленського