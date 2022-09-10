Окупанти лютують: на Херсонщині посили терор
Із Генічеського району надходять тривожні новини
Російські окупанти лютують у Генічеському районі Херсонщини. Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.
За його даними, у селах громади окупанти проводять обшуки, переписують паспортні дані людей та перевіряють право власності на транспортні засоби.
«Особливо окупантів цікавлять учасники АТО – їх викрадають одразу. Є такі, які вже співпрацюють з ворогом, але забирають, не дивлячись ні на що», – розповів Хлань.
Подібну фільтрацію проводять бойовики з «ДНР».
Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України.
Також під Херсоном ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів.
Крім того, українські захисники знищили практично всі великі мости в Херсонській області, залишивши лише пішохідні переходи.
Як повідомлялося, мешканці Херсона можуть допомогти українській армії.
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