Окупанти лютують: на Херсонщині посили терор

Із Генічеського району надходять тривожні новини

Російські окупанти лютують у Генічеському районі Херсонщини. Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

За його даними, у селах громади окупанти проводять обшуки, переписують паспортні дані людей та перевіряють право власності на транспортні засоби.

«Особливо окупантів цікавлять учасники АТО – їх викрадають одразу. Є такі, які вже співпрацюють з ворогом, але забирають, не дивлячись ні на що», – розповів Хлань.

Подібну фільтрацію проводять бойовики з «ДНР».

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України.

Також під Херсоном ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів.

Крім того, українські захисники знищили практично всі великі мости в Херсонській області, залишивши лише пішохідні переходи.

Як повідомлялося, мешканці Херсона можуть допомогти українській армії.

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