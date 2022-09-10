ЗСУ на півдні знищили склад боєприпасів та поромну переправу окупантів
Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань
Авіація Збройних сил України протягом 9 вересня на південному фронті завдала сім ударів. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».
Також українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань, зокрема по районах зосередження озброєння та техніки росіян, понтонній переправі й по мостах.
Там підтвердили, що півдні країни російсько-окупаційні війська втратили:
- 75 солдатів;
- 5 танків Т-72;
- 2 гаубиці «Мста-Б»;
- 8 одиниць автобронетехніки.
В ОК кажуть, що в Бериславському районі Херсонської області ЗСУ знищили склад боєприпасів в Біляївці та поромну переправу в районі Львового.
У Чорному морі на бойовому чергуванні вздовж кримського узбережжя перебувають три російські надводні ракетоносії, які оснащені 24 ракетами типу «Калібр».
У командуванні кажуть, що підрозділи окупаційних військ намагаються залучити резерви та проводять заходи протидії Силам оборони. Також вони ракетно-артилерійським вогнем за підтримки тактичної та армійської авіації намагаються зупинити просування українських військ.
Протягом бойового дня росіяни нанесли 5 авіаційних ударів та один ракетний. Крім того, вони атакували позиції українських військ вздовж лінії зіткнення та населені пункти в безпосередній близькості.
Вдень окупанти випустили крилату ракету Х-31 з літака по відкритій місцевості у Вознесенському районі Миколаївщини. Людських втрат немає.
До слова, Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км.
Також повідомлялося, що у боях в Балаклії Харківської області в полон до української армії потрапили вояки рашистського спеціального загону швидкого реагування (СОБР). Як пізніше з’ясувалося, до рук ЗСУ потрапив російський підполковник Андрій Сичевой, який керував угрупуванням «Запад».
Коментарі — 0