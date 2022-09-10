ЗСУ на півдні знищили склад боєприпасів та поромну переправу окупантів

ЗСУ на півдні знищили 75 росіян, їхній склад боєприпасів та поромну переправу

Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань

Авіація Збройних сил України протягом 9 вересня на південному фронті завдала сім ударів. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Також українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань, зокрема по районах зосередження озброєння та техніки росіян, понтонній переправі й по мостах.

Там підтвердили, що півдні країни російсько-окупаційні війська втратили:

75 солдатів;

5 танків Т-72;

2 гаубиці «Мста-Б»;

8 одиниць автобронетехніки.

В ОК кажуть, що в Бериславському районі Херсонської області ЗСУ знищили склад боєприпасів в Біляївці та поромну переправу в районі Львового.

У Чорному морі на бойовому чергуванні вздовж кримського узбережжя перебувають три російські надводні ракетоносії, які оснащені 24 ракетами типу «Калібр».

У командуванні кажуть, що підрозділи окупаційних військ намагаються залучити резерви та проводять заходи протидії Силам оборони. Також вони ракетно-артилерійським вогнем за підтримки тактичної та армійської авіації намагаються зупинити просування українських військ.

Протягом бойового дня росіяни нанесли 5 авіаційних ударів та один ракетний. Крім того, вони атакували позиції українських військ вздовж лінії зіткнення та населені пункти в безпосередній близькості.

Вдень окупанти випустили крилату ракету Х-31 з літака по відкритій місцевості у Вознесенському районі Миколаївщини. Людських втрат немає.

До слова, Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км.

Також повідомлялося, що у боях в Балаклії Харківської області в полон до української армії потрапили вояки рашистського спеціального загону швидкого реагування (СОБР). Як пізніше з’ясувалося, до рук ЗСУ потрапив російський підполковник Андрій Сичевой, який керував угрупуванням «Запад».