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ЗСУ на півдні знищили склад боєприпасів та поромну переправу окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ на півдні знищили склад боєприпасів та поромну переправу окупантів
ЗСУ на півдні знищили 75 росіян, їхній склад боєприпасів та поромну переправу
фото з відкритих джерел

Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань

Авіація Збройних сил України протягом 9 вересня на південному фронті завдала сім ударів.  Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Також українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань, зокрема по районах зосередження озброєння та техніки росіян, понтонній переправі й по мостах.

Там підтвердили, що півдні країни російсько-окупаційні війська втратили:

  • 75 солдатів;
  • 5 танків Т-72;
  • 2 гаубиці «Мста-Б»;
  • 8 одиниць автобронетехніки.

В ОК кажуть, що в Бериславському районі Херсонської області ЗСУ знищили склад боєприпасів в Біляївці та поромну переправу в районі Львового.

У Чорному морі на бойовому чергуванні вздовж кримського узбережжя перебувають три російські надводні ракетоносії, які оснащені 24 ракетами типу «Калібр».

У командуванні кажуть, що підрозділи окупаційних військ намагаються залучити резерви та проводять заходи протидії Силам оборони. Також вони ракетно-артилерійським вогнем за підтримки тактичної та армійської авіації намагаються зупинити просування українських військ.

Протягом бойового дня росіяни нанесли 5 авіаційних ударів та один ракетний. Крім того, вони атакували позиції українських військ вздовж лінії зіткнення та населені пункти в безпосередній близькості.

Вдень окупанти випустили крилату ракету Х-31 з літака по відкритій місцевості у Вознесенському районі Миколаївщини. Людських втрат немає.

До слова, Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км. 

Також повідомлялося, що у боях в Балаклії Харківської області в полон до української армії потрапили вояки рашистського спеціального загону швидкого реагування (СОБР). Як пізніше з’ясувалося, до рук ЗСУ потрапив російський підполковник Андрій Сичевой, який керував угрупуванням «Запад».

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