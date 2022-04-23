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    Путін віддячив Лукашенку за допомогу у війні проти України

    Білорусь винна Росії&nbsp;понад мільярда доларів, Лукашенко виторгував відстрочку&nbsp; - Путін віддячив Лукашенку за допомогу у війні проти України
    Білорусь винна Росії понад мільярда доларів, Лукашенко виторгував відстрочку 
    фото з відкритих джерел

    Білорусь отримала від Росії відстрочку з виплати понад мільярда доларів кредиту

    Білорусь отримала від Росії відстрочку з виплати понад мільярда доларів США в рамках зобов'язань за кредитами терміном приблизно на рік. Про це в ефірі телеканалу «Білорусь-1» повідомив білоруський міністр фінансів Юрій Селіверстов.

    «Щодо Російської Федерації, на рік нам надана відстрочка з платежів – навіть не на календарний рік, а більше. І понад 1 млрд доларів платежів, які нам треба було здійснювати, ми зараз не здійснюємо», – розповів голова Мінфіну Білорусі.

    Раніше стало відомо, що Росія в березні надала іноземним державам та їхнім юрособам держкредити на суму 81,6 млрд рублів (близько 1 млрд доларів). За даними ЗМІ, серед тих, хто отримав гроші, можуть бути Білорусь та Іран.

    Раніше повідомлялося, що спостерігається нарощування систем радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних з Україною районах Гомельської області Білорусі.

    Також Кремль перекидає всі свої війська, що дислокувалися у Білорусі, на схід України. Ворог намагається знайти «найбільш вразливі місця» української оборони, аби почати широкомасштабний наступ на Донбасі.

    Крім того, здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про підготовку 1 танкової армії Росії до вторгнення та захоплення території Білорусі.

    Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що білоруси не планують брати участь у війні Росії проти України. Однак з території Білорусі ведуться ракетні удари по нашій державі.

    У квітні Олександр Лукашенко поклався вірності російському президенту Володимиру Путіну, по суті заявивши про військову підтримку.

    Теги: Білорусь росія окупанти ЗМІ США міністр Іран Олександр Лукашенко війна путін гроші документи Україна президент окупація #stoprussia
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    Путін віддячив Лукашенку за допомогу у війні проти України