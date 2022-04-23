Путін віддячив Лукашенку за допомогу у війні проти України

Білорусь отримала від Росії відстрочку з виплати понад мільярда доларів кредиту

Білорусь отримала від Росії відстрочку з виплати понад мільярда доларів США в рамках зобов'язань за кредитами терміном приблизно на рік. Про це в ефірі телеканалу «Білорусь-1» повідомив білоруський міністр фінансів Юрій Селіверстов.

«Щодо Російської Федерації, на рік нам надана відстрочка з платежів – навіть не на календарний рік, а більше. І понад 1 млрд доларів платежів, які нам треба було здійснювати, ми зараз не здійснюємо», – розповів голова Мінфіну Білорусі.

Раніше стало відомо, що Росія в березні надала іноземним державам та їхнім юрособам держкредити на суму 81,6 млрд рублів (близько 1 млрд доларів). За даними ЗМІ, серед тих, хто отримав гроші, можуть бути Білорусь та Іран.

Раніше повідомлялося, що спостерігається нарощування систем радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних з Україною районах Гомельської області Білорусі.

Також Кремль перекидає всі свої війська, що дислокувалися у Білорусі, на схід України. Ворог намагається знайти «найбільш вразливі місця» української оборони, аби почати широкомасштабний наступ на Донбасі.

Крім того, здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про підготовку 1 танкової армії Росії до вторгнення та захоплення території Білорусі.

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що білоруси не планують брати участь у війні Росії проти України. Однак з території Білорусі ведуться ракетні удари по нашій державі.

У квітні Олександр Лукашенко поклався вірності російському президенту Володимиру Путіну, по суті заявивши про військову підтримку.