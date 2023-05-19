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Мер Рубіжного отримав тюремний вирок за співпрацю з ворогом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мер Рубіжного отримав тюремний вирок за співпрацю з ворогом
Міським головою Рубіжного на момент вторгнення окупантів був Сергій Хортів
фото з відкритих джерел

Засуджений неодноразово давав інтерв’ю пропагандистським медіаресурсам псевдореспубліки

Колишній мер Рубіжного Луганської області перейшов на бік росіян та «очолив» місто. Його засудили до 10 років тюрми за колабораційну діяльність. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну екс-мер міста, фактично самоусунувшись від виконання своїх повноважень, добровільно почав співпрацювати з ворогом», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у березні 2022 року він погодився на пропозицію представників окупаційної влади держави-агресора стати «керівником адміністрації міста Рубіжне «ЛНР». Чоловік публічно заперечував здійснення збройної агресії РФ проти України та закликав до співпраці з окупантами.

Чоловік неодноразово давав інтерв’ю пропагандистським медіаресурсам псевдореспубліки. На одному з відеозаписів екс-мер Рубіжного разом із «кадирівцями» розповідав про обшук у військовослужбовця Збройних сил України.

Колишнього Рубіжанського міського голову визнано винним у колабораційній діяльності. Засудженому призначено максимальне в межах санкції покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Наразі чоловік перебуває на окупованій території.

Зазначимо, що міським головою Рубіжного на момент вторгнення окупантів був Сергій Хортів. Раніше він був депутатом Луганської обласної ради.

Раніше колаборант Балицький пояснив, чому треба швидко тікати із окупованої частини Запоріжжя.

Теги: Луганщина війна окупанти

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