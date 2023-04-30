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«Попереду головні битви цієї війни» – Зеленський привітав прикордонників натхненною промовою

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Попереду головні битви цієї війни» – Зеленський привітав прикордонників натхненною промовою
Президент акцентував, що 11 воїнам-прикордонникам були присвоєні звання Герой України
фото: Офіс президента

Із нагоди Дня прикордонника України президент вручив державні нагороди

Президент України Володимир Зеленський у неділю взяв участь у заходах з нагоди Дня прикордонника України та вручив державні нагороди. Про це інформує Офіс президента.

«Це честь для мене вітати вас сьогодні з професійним святом, з Днем прикордонника України, сталевого і незламного прикордонника України. Оцінюючи те, як міцно ви захищаєте нашу державу, можна лише дякувати вам, героям, воїнам-прикордонникам», – сказав Глава держави, звертаючись до присутніх.

Президент відзначив силу, з якою підрозділи прикордонних військ боронять сьогодні у найжорстокіших боях Бахмут, Авдіївку, Марʼїнку, інші міста і села Донбасу, рішучість, з якою прикордонники у складі Сил оборони України звільняли від окупанта Київщину, Харківщину,  Херсонщину та північні регіони України.

«Дякую за міцну віру – в нашу державу, в Україну, – з якою ви у запеклих боях знищували російського окупанта і в 2014-му році, і коли почалось повномасштабне вторгнення агресора», – зазначив він.

Володимир Зеленський нагадав, що за час оборони від російської агресії вже 2193 воїни-прикордонники відзначені державними нагородами, із них 11 – званням Герой України.

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«Кожна така нагорода – це історія особистого подвигу нашого воїна та історія порятунку всієї нашої держави, всієї України. Бо незалежність України – це не якась абстракція, а той цілком конкретний результат, який всі, хто воює заради України, здобувають для неї. На жаль, і ціною власного життя», – наголосив він.

Президент акцентував, що 11 воїнам-прикордонникам були присвоєні звання Герой України, із них 9 були удостоєні цього найбільшого звання посмертно. Зокрема, це старший лейтенант В’ячеслав Семенов, майор Георгій Стрелков, підполковник Ігор Дашко, полковник Роман Гах, полковник Віталій Кучерявий, полковник Євгеній Пікус, полковник Юрій Юрчик, генерал-майор Ігор Момот.

Глава держави наголосив, що Україна завжди пам’ятатиме їх та всіх інших українських воїнів, які віддали свої життя заради того, щоб жила Україна та український народ.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять кожного полеглого українського воїна.

Володимир Зеленський зазначив, що попереду – головні битви цієї війни.

«Ми маємо звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми маємо відновити повну лінію нашого державного кордону – як на суші, так і на морі», – сказав він.

Президент висловив переконання, що героїзм, надійність та стійкість прикордонних військ потужно допоможуть Україні на цьому важливому історичному шляху.

«Я бажаю штурмовій бригаді «Сталевий кордон» та всім нашим прикордонним підрозділам незмінної сили та удачі в бою! Бажаю кожному командиру надихати підлеглих прикладами своєї власної сміливості. Та всім українським бійцям – бажаю повернутися з перемогою!» – сказав Володимир Зеленський.

Президент України вручив прикордонникам державні нагороди: ордени «За мужність» ІІІ ступеня, медалі «За військову службу Україні», «За бездоганну службу» ІІІ ступеня, «Захиснику Вітчизни».

Також Глава держави присвоїв військові звання та вручив погони генерал-майора начальнику Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України Валерію Вавринюку, погони бригадного генерала – першому заступнику начальника Південного регіонального управління ДПСУ – начальнику штабу Олександру Рибаку, погони бригадного генерала медичної служби – начальнику управління охорони здоров’я Адміністрації ДПСУ Михайлу Карнауху.

Крім того, Глава держави вручив стрічки почесної відзнаки «За мужність та відвагу» п’яти прикордонним загонам Державної прикордонної служби України.

По завершенні церемонії Володимир Зеленський ознайомився із сучасними зразками бойової спеціальної техніки та зброї, які перебувають на озброєнні українських прикордонників.

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Теги: прикордонники Бахмут полковник роман державні нагороди Офіс президента кордон президент Україна Володимир Зеленський Герой України військові незалежність історія Віталій Кучерявий

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