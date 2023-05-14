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Зеленський провів у Німеччині унікальну зустріч: подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський провів у Німеччині унікальну зустріч: подробиці
14 травня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до столиці Німеччини
фото: Офіс президента

Звертаючись до Федерального канцлера, Президент відзначив принципово новий характер двосторонніх взаємин

У межах офіційного візиту до Німеччини Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членами Кабінету з питань безпеки ФРН. Про це інформує Офіс президента.

До зустрічі, участь у якій узяв також Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, долучилися віце-канцлер, міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек, міністр закордонних справ Анналена Бербок, міністр оборони Борис Пісторіус, міністр фінансів Крістіан Лінднер, міністр економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце та міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Володимир Зеленський наголосив, що такий формат зустрічі є унікальним і повністю відповідає високому рівню взаємодії, досягнутому між нашими державами. Він висловив подяку німецькому уряду та кожному з присутніх посадовців за дієву всебічну допомогу Україні з перших днів повномасштабної російської агресії.

Ознайомивши членів Кабінету з питань безпеки ФРН із ситуацією на фронті та першочерговими потребами українських сил оборони, Глава Української держави наголосив на необхідності зняття обмежень і червоних ліній на постачання Україні всіх видів зброї.

Звертаючись до Федерального канцлера, Президент відзначив принципово новий характер двосторонніх взаємин.

«З 24 лютого минулого року зі «зміною епох», як ви це влучно сформулювали, докорінно змінилися й відносини між нашими державами. Від надання Україні гуманітарної допомоги – до отримання найсучасніших засобів ППО, артилерії, БМП та бойових танків», – акцентував він.

Володимир Зеленський подякував канцлеру за його особисту роль у цих перетвореннях і висловив сподівання на лідерство Німеччини й у формуванні повітряної коаліції.

Глава держави високо оцінив рішення про виділення Федеральним урядом коштів для закупівлі необхідної Україні військової техніки та обладнання до 2032 року на загальну суму 17 мільярдів євро.

Під час зустрічі було обговорено весь комплекс актуальних питань двосторонньої взаємодії. Окрему увагу приділили безпековій підтримці України та розвитку предметної співпраці в цьому напрямі; залученню ФРН до відбудови нашої країни, зокрема ролі приватного сектору в цьому процесі, а також взаємодії на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Ішлося про ключові напрями співпраці на міжнародній арені, зокрема про залучення ФРН до втілення української формули миру та організації Глобального саміту миру, сприяння в реалізації Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної програми «Зерно з України».

Нагадаємо, сьогодні, 14 травня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до столиці Німеччини Берліна, де має відбутися зустріч із президентом Франком-Вальтерем Штайнмаєром.

Водночас після зустрічі з президентом Німеччини, канцлер Олаф Шольц прийняв Володимира Зеленського з військовими почестями в канцелярії. Вже після бесіди віч-на-віч й ще однієї дискусії в малих групах – запланована пресконференція.

Раніше повідомлялося, що Зеленський сьогодні, 14 травня прибув до штаб-квартири міноборони Німеччини. По всьому центру Берліна посилено заходи безпеки. Авіалайнер із Зеленським на шляху до столиці ФРН із Риму супроводжували винищувачі.

До приїзду Зеленського уряд Німеччини вирішив виділити Україні новий пакет військової допомоги на 2,7 млрд євро. До нього увійдуть системи ППО, танки, БМП, артилерійські снаряди.

Теги: 24 лютого Анналена Бербок Олаф Шольц Офіс президента президент Володимир Зеленський зерно міністр

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