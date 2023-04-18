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Банкова провела переговори з радником Байдена: деталі розмови

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова провела переговори з радником Байдена: деталі розмови
фото: Офіс президента

Єрмак та Салліван обговорили оборонну допомогу Україні з боку США

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонні переговори з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Сторони обговорили події на фронті. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Єрмак розповів Саллівану про актуальну ситуацію на полі бою, а також поінформував про останні дії російських окупантів та українських захисників.

Крім того, Єрмак та Салліван обговорили оборонну допомогу Україні з боку США. Сторони домовилися і надалі координувати кроки у питанні військової підтримки. Глава Банкової подякував американському народові, президенту, його команді та Конгресу США за всебічну підтримку України.

Раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах буде призначено прокурора до міжнародного центру розслідування агресії Росії та юридичного радника в посольство в Україні для допомоги українській владі. 

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що опубліковані у мережі секретні документи Пентагону можуть містити неповну інформацію, також вони можуть бути підробкою, адже не відображають останніх розвідданих США. 

Теги: прокурор документи посольство розслідування Андрій Єрмак Офіс президента переговори

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