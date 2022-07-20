«Прийшли дві баби бухі. Все, їх записали»: рашист розповів про поповнення в армії (аудіо)

Замість обіцяних 300 тис. рублів окупанти отримують по 150

Росія через нестачу в армії бере всіх підряд. Про це свідчить нове перехоплення головного управління розвідки Міноборони.

«Поставили палатку в центрі міста, ну, де я живу. Прийшли дві баби бухі. Кажуть, ми поїдемо. Їм кажуть, ким ви будете? Вони кажуть, кухарями. Все, їх записали. Гребуть всіх підряд. Аби сказав – поїду. Якби так сказав – все, тебе зразу сюди. Ми сюди їхали, нас було 670. Зараз 150-147. Ну, вже, певно, десь 130», – розповів окупант.

Також рашист скаржиться, що замість обіцяних 300 тисяч рублів отримують по 150 тисяч.

Раніше розвідка перехопила розмову, у якій рашистський артилерист у розмові з дружиною та матір'ю каже, що окупанти стріляють всліпу і влучають по своїх.

Також рашисти розповіли про порядки в окупаційній армії.

Також рашисти розповідають своїм родичам про звірства, вчинені в Україні. Окупанти діляться з ними тим, як вбивають мирних жителів.

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