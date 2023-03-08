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«Бавовна» в окупованому Бердянську: у місті лунали потужні вибухи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Бавовна» в окупованому Бердянську: у місті лунали потужні вибухи
У Бердянську масштабна пожежа
фото: Іван Федоров/Telegram

Мешканці Бердянська повідомили про прильоти

7 березня ввечері в окупованому Бердянську Запорізької області прогриміли вибухи. Після цього спалахнула масштабна пожежа в мікрорайоні Колонія. Про це вибухи повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

«В окупантів Бердянська щось пригоріло. Місцеві повідомляють, що нібито це наслідки «прильоту». Чекаємо на підтвердження від офіційних джерел!» – написав він у Telegram.

За даними офіцера Армії оборони Ізраїлю Ігаля Левіна, під удар могло потрапити місце скупчення російських окупантів. Втрати уточнюються.

«Росіяни пишуть, що це очерет. А нам повідомляють, що це очерет із мобілізованих», – написав військовий оглядач.

«Бавовна» в окупованому Бердянську: у місті лунали потужні вибухи фото 1

Нагадаємо, у лютому в окупованому Бердянську сталася масштабна пожежа на Косі (імовірно база відпочинку «Райський куточок»), де окупанти розташували свій шпиталь.

Теги: вибух пожежа війна окупанти Запорізька область

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