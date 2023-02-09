Бавовна в Бердянську: ЗСУ влучили в захоплений аеродром

Українські військові знищили більш як 100 окупантів

Внаслідок вибухів у тимчасово окупованому Бердянську знищено понад 100 російських військових, є влучання в аеродром. Вибухи були вчора, проте про наслідки стало відомо тільки сьогодні. Про це в Телеграмі пише Бердянська міська військова адміністрація.

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«Отримали від наших захисників уточнену інформацію про вчорашні вибухи: є влучання в аеродром», – йдеться в дописі.

Також зазначається, що українські військові знищили понад сотню загарбників. Постраждали склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами і радіолокаційна станція.

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Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили гелікоптер росіян із артилерії.

Нагадаємо, триває 351 доба російського широкомасштабного вторгнення. Рросійська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення.