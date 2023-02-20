Окупанти закривають виїзд із Бердянська з 1 березня

Окупанти не можуть контролювати ситуацію в Бердянську

Загарбники змушують оформлювати перепустки для пересування за межі Бердянська

Із 1 березня набувають чинності нові правила окупаційної влади у Бердянську Запорізької області, які фактично закривають виїзд з міста. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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«Ворог не контролює ситуацію в місті, тому вводить нові обмеження. Так, намагаючись припинити партизанську діяльність, окупанти змушують оформлювати перепустки для пересування за межі міста», - йдеться в повідомленні.

Фактично це означає заборону для виїзду всім, кого росіяни вважають нелояльними. «Таким чином Москва продовжу перетворювати ТОТ на в’язницю просто неба», - зазначає Центр національного спротиву.

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Нагадаємо, росіяни на тимчасово окупованих територіях обіцяють винагороду за інформацію про партизан, проте замість виплат затримують «інформаторів».

Як повідомлялося, днями в окупованому Бердянську сталася масштабна пожежа на Косі (імовірно база відпочинку «Райський куточок»). Саме у цьому закладі окупанти розташували шпиталь.

До слова, російські загарбники облаштовують нову авіабазу в аеропорту Бердянська і вже почали розташовувати там гелікоптери.