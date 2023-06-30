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Бій тривав близько 18 год: нацгвардії зайняли нові позиції на Луганщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бій тривав близько 18 год: нацгвардії зайняли нові позиції на Луганщині
Російські війська продовжили атаку, але нацгвардійці відбили й другий наступ
фото: МВС України

Воїни 50 полку імені полковника Семена Височана ліквідували 40 окупантів

Воїни Національної гвардії змогли зайняти нові позиції у Луганській області. Окупанти наступали двічі, а бій тривав понад 18 годин. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

«Нацгвардійці відбили атаку ворогів та закріпилися на нових позиціях в Луганській області...Бій тривав близько 18 годин і включав спільну роботу різних груп, а також підтримку аеророзвідки та корекцію вогню», – йдеться в повідомленні.

Бій тривав близько 18 год: нацгвардії зайняли нові позиції на Луганщині фото 1

Українські військові 50 полку імені полковника Семена Височана ліквідували 40 окупантів, поранили понад 100 і знищили їхню техніку. «Російські війська продовжили атаку, але нацгвардійці відбили й другий наступ», – додали в МВС.

Триває 492-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару – застосувала іранські ударні дрони Shahed та зенітні керовані ракети з С-300. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Крім того, минулої доби противник застосував шість зенітних керованих ракет із С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: окупанти військові наступ ЗСУ Луганщина

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