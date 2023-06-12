ООН сформувала місію для окупованого лівого берега Херсонщини

ООН та Червоний хрест постачають свою гуманітарну допомогу постраждалому населенню на правобережжі

Організація об'єднаних націй вже постачає гуманітарну допомогу на правий берег Дніпра постраждалої від повені Херсонщини. Також сформована місія для лівого берега, чекає гарантій безпеки від РФ. Про це в ефірі телемарафону повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

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«Розгорнулася нарешті Організація об'єднаних націй, Міжнародний комітет червоного хреста почав працювати. Вони теж постачають свою гуманітарну допомогу постраждалому населенню на правобережжі», – сказав він.

Кулеба також повідомив, що координатор ООН в Україні Деніс Браун пообіцяла йому подвоїти зусилля з надання допомоги. – «І вони це дійсно зробили. І вони пообіцяли підготувати місії, готові вирушити на лівий берег, щоб допомогти полегшити гуманітарні наслідки для населення».

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Така місія, за словами міністра, вже сформована. Вона надіслала запит на отримання гарантій безпеки Україні і Росії. Україна такі гарантії миттєво надала, Росія ж досі не відповіла.

При цьому від Червоного хреста такого запиту Україна не отримувала.

Раніше повідомлялося, що росіяни блокують доступ ООН для допомоги жителям на окупованому лівобережжі.