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Очільник Куп’янської РВА заявив про виявлені випадки тортур і катувань на звільнених територіях

Надія Карбунар
glavcom.ua
Очільник Куп’янської РВА заявив про виявлені випадки тортур і катувань на звільнених територіях
У Куп'янську звільнили закритих окупантами у підвалі підлітків
фото: dpsu.gov.ua

«Ми знаємо певні місця у Куп’янську, де окупанти катували людей»

У Куп’янську, частину якого нещодавно звільнили Збройні сили України, окупанти катували людей. Місцеві мешканці також зникали безвісти. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник Куп’янської районної адміністрації Андрій Канашевич.

«Ми знаємо певні місця у місті (мені особисто відомо про два), де окупанти катували людей. Але думаю, що коли правоохоронці збиратимуть свідчення у місцевих мешканців, ми дізнаємося набагато більше таких прикладів. У нас главу Дворічанської територіальної громади Галину Турбабу декілька разів хапали окупанти. Вона двічі відсиділа у Куп’янську в тюрмі. Вперше понад 30 днів, і вдруге понад 50 днів», – розповів посадовець.

Нині через інтенсивні обстріли районна адміністрація не перебуває у місті. Частина Куп'янська і досі під контролем росіян. Тому поки що точно не відомо, скільки людей загинули та зникли безвісти за час окупації. Але інформацію вже збирають.

«Нам потрібно зайти у місто, розпочати роботу і тоді будемо в змозі більш-менш чітко розуміти ситуацію. Так, є деякі приклади, коли нам повідомляють про зникнення депутата Куп’янської міськради, зникнення людей. Але це все інформація зі слів людей, які перебували в окупації. Семеро людей мені розповіли випадки про зниклих безвісти, що десь когось схопили. Цю інформацію потрібно перевіряти, щоби говорити про кількість», – пояснив Андрій Канашевич.

Нагадаємо, 10 вересня ЗСУ взяли місто Куп'янськ на Харківщині під свій контроль.

Згодом Служба безпеки України показала фото із деокупованого Куп’янська на Харківщині, на якому спецпризначенці центр спеціальних операцій «А» СБУ.

Також раніше журналіст Юрій Бутусов показав відео з міста Куп‘янськ на Харківщині. На кадрах видно дорогу дорога з Чкаловського, загромаджену розбитою та трофейною технікою РФ. Рашисти настільки швидко «перегруповувалися», що полишили ЗСУ свої бойові машини, які тепер послужать для того, щоб і духу російських загарбників не лишилося на нашій землі.  

Крім того, у Куп'янську зник безвісти батько нардепа від «Слуги народу»

Читайте також: Драма Куп’янська. Половина міста досі під росіянами, ключові керівники – зрадники
Теги: росія окупанти ЗСУ війна місто Куп'янськ

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