Напад з Білорусі: Міноборони оцінило рівень загрози

Сили оборони України відпрацьовують способи протидії загрози з боку Білорусі

Поблизу українського кордону тривають навчання білоруських військ і їх строк постійно продовжується. Це свідчить про можливий вступ місцевих збройних сил у війну на боці Росії. Україна уважно слідкує за ситуацією і не відкидає можливих загроз з боку країни-сусіда. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

За її словами, піврічні навчання покликані підтримувати білоруську армію у постійній бойовій готовності, що на тлі розміщення на території країни російських підрозділів та озброєнь може свідчити про можливий намір Путіна залучити білорусів до війни, аби посилити знекровлені війська РФ.

«У Білорусі пів року продовжуються навчання. Що це означає? Це означає, що вони пів року перебувають у стані бойової готовності. Тому ми не можемо виключати жодних загроз з того боку. Підрозділи ЗСУ, Національна гвардія, прикордонники відпрацьовують разом способи протидії тим загрозам, які там є. Ми знаємо, наскільки президент Лукашенко залежить на сьогодні від Путіна. І ступінь цього впливу не можна переоцінити, тому що це надзвичайно великий вплив. Тому так, ця загроза розглядається, зокрема», – сказала Маляр.

Тим часом у Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.

26 вересня на зустрічі у Соічі самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь нібито не терпітимуть приниження від Європи, хоча майбутнє у співпраці. Водночас Путін, який розв'язав криваву війну в Україні, закликав Захід поважати Росію.