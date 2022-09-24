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Є загроза проникнення диверсантів у прикордонні з Білоруссю області

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Є загроза проникнення диверсантів у прикордонні з Білоруссю області
У Мінськ прибуло 130 найманців ПВК «Ліга», які розпочали тренування з білоруським охоронним підприємством «ГардСервіс»
фото ілюстративне

Окупантам доставили партію форми зразка ЗСУ

З боку Білорусі є висока ймовірність застосування диверсійно розвідувальних груп на територіях Волинської, Рівненської, Житомирської та Київської областей. Про це повідомляє офіцер Збройних Сил України, полковник Анатолій Штефан.

«Для чого це їм потрібно? Для звинувачення України у штучній дестабілізації обстановки та створення сприятливого грунту для проведення мобілізації серед білоруських прихильників Путіна», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для цього у Мінськ прибуло близько 130 найманців ПВК «Ліга», які розпочали тренування з білоруським охоронним підприємством «ГардСервіс». Вищезгаданому підприємству доставили партію форми зразка ЗСУ.

«Для чого охоронникам форма ЗСУ? Явно, не для параду», – додає Штефан.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, чи буде оголошувати мобілізацію в Білорусі.

Читайте також: Мобілізація в РФ: Тихановська звернулась до білорусів
Теги: війна Білорусь Рівненщина Волинська область Київщина Житомирщина росія Україна

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