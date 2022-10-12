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Білорусь відреагувала на пропозицію Зеленського щодо спостерігачів на кордоні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Білорусь відреагувала на пропозицію Зеленського щодо спостерігачів на кордоні
Радбез Білорусі вважає неприйнятим перебування іноземних військ на українсько-білоруському кордоні
фото ілюстративне

У Білорусі заявляють, що українські дрони нібито регулярно порушують державний кордон

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що його країна нібито не проти розміщення спостерігачів на українсько-білоруському кордоні, проте якщо цей контингент складатиметься з іноземних військ, то це зовсім неприйнятно. Про це передає «Беларусь сегодня».

«Якщо Зеленському цей контингент потрібен на кордоні, то нехай він запрошує. Нам цей контингент абсолютно не заважає, але він нам і не потрібен. Нам нема чого контролювати і нема чого ховати», – сказав Вольфович.

Крім того, у Білорусі заявляють, що їхні безпілотники не порушують українського кордону. Натомість Білорусь нібито регулярно фіксує порушення українськими дронами державного кордону.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою щодо розміщення на кордоні з Білоруссю місії міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко продовжує постачати РФ техніку.

Крім того, Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.

Також Генштаб повідомив, чи є загроза атаки на Україну зі сторони Білорусі.

Теги: Білорусь війна росія Україна Володимир Зеленський

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