У Білорусі поменшало російських військових: Держприкордонслужба назвала кількість

РФ вивела з території Білорусі на свою територію ті підрозділи, які вже пройшли військову підготовку

Число російських військовослужбовців на території Білорусі знизилося приблизно до чотирьох тисяч осіб. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

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«Зараз, за нашими даними, трохи більше чотирьох тисяч військовослужбовців збройних сил РФ перебувають на території Білорусі. Ця кількість дещо менша, ніж була раніше. Тому що ті підрозділи, які пройшли підготовку, Росія вивела з території Білорусі на свою територію», – заявив спікер ДПСУ.

За його словами, далі російські загарбники перекидаються, зокрема, на схід України, де беруть участь у бойових діях.

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Нагадаємо, що 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для мають підготувати до липня.

До слова, британська розвідка пояснила, чому РФ використовує Білорусь як навчальний полігон.

Зазначимо, що завершилася 396-а доба збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже російська федерація надалі використовує тактику терору.