Страйк польських перевізників: стали відомі результати перемовин
Сторони напрацювали спільні рішення та запропонували їх польським протестувальникам
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з Міністерством інфраструктури Польщі та Директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності 15 листопада провели перемовини на пункті пропуску «Дорогуськ». Ключове питання – напрацювання спільних рішень для розблокування кордону. Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Зазначається, що українську делегацію представляв заступник міністра Сергій Деркач, представники Державна прикордонна служба України та Державна митна служба України.
З польського боку участь взяли міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчук, державний секретар Міністерства Рафель Вебер, представники Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фінансів, митних та прикордонних служб. Директорат ЄС (DG Move) представляла керівниця – Магда Копчинська.
«Ключова вимога протестувальників – це повернення до системи дозволів. Ця вимога виконана бути не може, про що заявила українська сторона, а в DG Move наголосили, що таке питання не може бути предметом цієї зустрічі. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС буде діяти щонайменше до 30 червня наступного року», – зазначили в міністерстві.
У результаті перемовин сторони напрацювали спільні рішення та запропонували їх польським протестувальникам. Проте останні пропозиції не погодили.
«Сторони продовжують пошук рішень, які б дозволили вирішити ситуацію», – додали у пресслужбі.
Нагадаємо, вчора повідомлялося, що Союз автоперевізників Словаччини (UNAS) погрожує заблокувати перетин кордону зі словацької сторони для українських перевізників, якщо Європейська комісія не поверне видавання комерційних дозволів на перевезення в межах Євросоюзу.
До слова, акція протесту на польському кордоні може тривати до 3 грудня 2023 року.
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