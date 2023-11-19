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Чоловік витратив $10 тис., щоб перехитрити прикордонників

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Чоловік витратив $10 тис., щоб перехитрити прикордонників
Правопорушник купив довідку ВЛК про непридатність у знайомого
фото з відкритих джерел

Українець витратив $10 тис., щоб виїхати за кордон, але отримав кримінальну відповідальність

Чоловік витратив $10 тис., щоб придбати фальшиві документи для виїзду до Словаччини, але отримав кримінальну відповідальність. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Прямуючи до Словаччини, чоловік вирішив випробувати удачу та перехитрити прикордонників.

«Удача вирішила інакше – ризиковий молодик втратив $10 тис. та отримав кримінальну відповідальність за фальшиві документи, які він надав на контроль у пункті пропуску «Ужгород»», – йдеться в повідомленні.

Правопорушник зізнався, що купив тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку ВЛК про непридатність до військової служби у знайомого.

Як зазначає Держприкордонслужба, хитруну відмовили в пропуску через кордон, а його самого передали Нацполіції.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали двох чоловіків, які мали намір незаконно перетнути кордон з Румунією.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який протягом трьох днів блукав горами, бо хотів незаконно перетнути кордон.

Теги: Держприкордонслужба документи чоловік кордон

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