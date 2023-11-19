Чоловік витратив $10 тис., щоб перехитрити прикордонників

Правопорушник купив довідку ВЛК про непридатність у знайомого

Українець витратив $10 тис., щоб виїхати за кордон, але отримав кримінальну відповідальність

Чоловік витратив $10 тис., щоб придбати фальшиві документи для виїзду до Словаччини, але отримав кримінальну відповідальність. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Прямуючи до Словаччини, чоловік вирішив випробувати удачу та перехитрити прикордонників.

«Удача вирішила інакше – ризиковий молодик втратив $10 тис. та отримав кримінальну відповідальність за фальшиві документи, які він надав на контроль у пункті пропуску «Ужгород»», – йдеться в повідомленні.

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Правопорушник зізнався, що купив тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку ВЛК про непридатність до військової служби у знайомого.

Як зазначає Держприкордонслужба, хитруну відмовили в пропуску через кордон, а його самого передали Нацполіції.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали двох чоловіків, які мали намір незаконно перетнути кордон з Румунією.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який протягом трьох днів блукав горами, бо хотів незаконно перетнути кордон.