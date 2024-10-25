На Курщині росіяни закріплюють за підрозділами КНДР перекладачів – розвідка

Для організації взаємодії окупанти планують закріпити одного перекладача і трьох солдатів армії РФ за кожними 30 військовослужбовцями КНДР

Розвідка перехопила розмови росіян, які обговорювали розподіл північнокорейських військових на Курському напрямку

Головне управління розвідки перехопило розмови військовослужбовців 810-ї окремої бригади морської піхоти 18-ї армії південного військового округу збройних сил РФ, які беруть участь у бойових діях на Курському напрямку. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

«У перехопленнях окупанти обговорюють підготовку до прийому та розподілу військовослужбовців КНДР (умовна назва батальйон «К») на Курському напрямку», – розповіли розвідники.

Повідомляється, що для організації взаємодії окупанти планують закріпити одного перекладача і трьох солдатів армії РФ за кожними 30 військовослужбовцями КНДР.

«Проте самі росіяни висловлюють сумнів щодо можливості забезпечити новоприбулих окупантів російським командним складом. Чисельність перекинутих на росію північнокорейських військових зараз становить близько 12 тис. осіб, серед них – 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали», – зазначили в ГУР.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, Bloomberg із посиланням на документи південнокорейської розвідки зазначає, що Північна Корея найближчим часом направить до Росії другу групу військ. Наразі перша група з 1,5 тис. елітних спецназівців проходить підготовку на Далекому Сході; вони прибули до порту Владивостока з 8 по 13 жовтня після першого візиту російських військово-морських суден у води КНДР з 1990 року. Як очікується, до Росії прибуде 10 тис. північнокорейських військових, наголошується в документах розвідки Південної Кореї.