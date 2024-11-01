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Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2024 року
Ситуація на фронті 1 листопада
фото з відкритих джерел

Росіяни тиснуть на позиції ЗСУ біля Покровська та на Курахівському напрямку

Протягом минулої доби окупанти завдали двох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, 35 авіаційних ударів із застосуванням 62 КАБів, 490 ударів дронами-камікадзе та здійснили майже 2600 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій в Україні
Фото: ISW

Новини війни в Україні

За минулу добу відбулося 150 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують мужньо захищати Україну. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найінтенсивніше ворог атакує біля Покровська та Курахового

На Харківському напрямку

Окупанти впродовж дня здійснили три атаки поблизу Вовчанська і Вовчанських Хуторів. Втрати ворога за сьогодні на напрямку склали 114 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, 25 БпЛА, шість одиниць автомобільного та чотири одиниці спеціального транспорту. Також наші захисники значно пошкодили бойову броньовану машину, артилерійську систему та три автомобілі.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2024 року фото 1
фото з відкритих джерел

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили 15 атак. Активність противник проявляв в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2024 року фото 2
Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Двадцять один раз ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2024 року фото 3
Фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Ворог три рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня окупанти атакували в районі Торецька, на даний час точиться бій.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2024 року фото 4
Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

На Покровському напрямку з початку доби в районах Променя, Лисівки та Вишневого наші війська відбивали 23 наступальних та штурмових дій ворога. Два з них ще триває. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів, дають жорстку відсіч. За попередніми даними, за сьогодні ворог втратив 320 осіб вбитими та пораненими, також українські військовослужбовці знищили два дві артилерійські системи, п’ять бойових броньованих машин, пункт управління БпЛА, мотоцикл та два автомобілі. Окрім того, танк, артилерійська система та ББМ ворога було суттєво пошкоджено.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2024 року фото 5
Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Нараховується 56 бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись йти вперед в районах Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Острівського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки. Бої тривають у 16 локаціях.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2024 року фото 6
Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Окупанти п’ять разів атакували поблизу Богоявленки та Трудового.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2024 року фото 7
Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Ворог здійснив дві безрезультатні спроби штурму позицій українських підрозділів.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2024 року фото 8
Фото: deepstatemap

Генштаб за минулу добу відзначив воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна та 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, які впевнено тримають рубежі та завдають окупантам значних втрат.

Нагадаємо, триває 982-й день повномасштабної війни в Україні.

 

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Теги: окупанти Генштаб озброєння мотоцикл втрати ворог війна Україна ЗСУ

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