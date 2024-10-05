РЕБ на фронт: благодійники Роман Бочкала та Артем Колюбаєв передати обладнання для захисту українських військових

Варто відзначити, що «Батальйон Волонтер» постійно підтримує музей при Національному університеті оборони України

Співзасновник Благодійного фонду «Батальйон Волонтер» Роман Бочкала та голова ГО «Спілка підприємців теле та кіноіндустрії» Артем Колюбаєв передали важливе обладнання – сучасну систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) бригадному генералу Сергію Заболотному, перед його відправленням на фронт. Це обладнання є ключовим для захисту наших бійців на передовій, адже РЕБ допомагає нейтралізувати засоби зв’язку та управління противника, зменшуючи їхню ефективність.

Варто відзначити, що БФ «Батальйон Волонтер» постійно підтримує музей при Національному університеті оборони України.

Зокрема, фонд забезпечує музей необхідними експонатами для демонстрації сучасної військової техніки, надає обладнання та організовує події, спрямовані на популяризацію військової історії та культури.

Голова ГО «Спілка підприємців теле та кіноіндустрії» Артем Колюбаєв на постійній основі допомагає українській армії. Його організація забезпечує військових технікою, дронами, сітками та іншими засоби для підвищення обороноздатності країни.

Артем Колюбаєв є одним із тих, хто невпинно працює на культурному та військовому фронтах, роблячи значний внесок як в підтримку ЗСУ, так і у збереження української культурної спадщини.

Додамо, що благодійний фонд «Батальйон Волонтер», ГО «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» під керівництвом Артема Колюбаєва та ГО «Фундація Течія» об’єднали зусилля для реалізації спільного проекту з постачання антидронових сіток на фронт.

Ці сітки рятують життя військових, захищаючи їх від ворожих дронів і ланцетів. Перша партія вже прибула на передову, і організації планують доставити загалом дві тисячі тонн сіток і тросів. Проект реалізується за підтримки міжнародних партнерів, що допомагають з постачанням цього критично важливого обладнання для захисту українських захисників.