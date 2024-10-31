Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Deepstate оголосив про повну окупацію Селидового: в Генштабі не підтвердили

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Deepstate оголосив про повну окупацію Селидового: в Генштабі не підтвердили
Проєкт DeepState заявив, що РФ окупувала Селидове
Фото: DeepState

Аналітичний проєкт Deepstate заявив, що окупанти повністю взяли під контроль місто Селидове

На фронті відбулося 134 бойових зіткнення, найгарячішою залишається ситуація на Курахівському та Покровському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 30 жовтня, а проєкт Deepstate заявив, що росіяни повністю захопили Селидове. Про це аналітики проєкту написали у своєму Telegram-каналі.

Проєкт Deepstate пізно ввечері 30 жовтня повідомив про окупацію військами РФ Селидового, Вишневого, Зоряного.

В свою чергу Генеральний штаб зазначає, що на Курахівському напрямку, де розташовується Селидове, противник атакував українські позиції біля Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки, Курахівки, Кремінної Балки, Вознесенки та Катеринівки. На даний час українські воїни відбили 26 атак, 13 боєзіткнень досі триває. Ніякого офіційного підтвердження про повну окупацію населеного пункту у вечірньому зведенні Генштабу не було.

Британська розвідка зазначала, що Селидове є останнім значним міським районом, що прикриває південний край Покровська, а також трасу Е50, яка з’єднує Селидове з Покровськом.

«Росія, ймовірно, має намір використовувати трасу E50 як другорядний шлях для просування до Покровська, якщо Селидове буде взяте», – йшлося у звіті Інституту вивчення війни 25 жовтня.

Нагадаємо, раніше генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж заявив, що ситуація навколо міста Селидове Донецької області складна. Якщо його буде втрачено, це стане тактичним проривом супротивника.

Нагадаємо, напередодні Збройні сили України досягли успіху під час продовження операції в Курській області. Водночас зафіксовано просування російських військ у Донецькій області, зокрема в районі Селидового та на північний захід від Вугледара. 

Раніше аналітики проєкту Deep State повідомили, що росіяни зайшли в Селидове та Богоявленку, вони підняли свої прапори та були зафіксовані в адміністративних будівлях. 

Крім того, у Селидовому окупанти розстріляли мирних мешканців. 

Читайте також:

Теги: росія окупанти Telegram місто британська розвідка росіяни війна окупація Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Зеленський запросив Південну Корею приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо двосторонніх безпекових угод на підтримку України
Зеленський провів розмову з очільником Південної Кореї: говорили про війська КНДР
29 жовтня, 11:30
Ситуація на фронті станом на 29 жовтня
Карта бойових дій в Україні станом на 29 жовтня 2024 року
29 жовтня, 00:00
Названа дата, до якої російські дипломати мають звільнити генконсульство у Познані
Названа дата, до якої російські дипломати мають звільнити генконсульство у Познані
28 жовтня, 16:04
Триває 972-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 22 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
22 жовтня, 08:10
Сергій Гнезділов
Суспільний «герой» чи козир для пропаганди Кремля? Кому насправді вигідне публічне СЗЧ Гнезділова
21 жовтня, 15:00
За словами Сирського, Повітряні сили отримують дедалі більше систем РЕБ, які теж служать для захисту від ударів із повітря
Посилення ППО: Сирський провів нараду з керівництвом ЗСУ
18 жовтня, 20:37
Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтями про вбивство та незаконний обіг зброї
У Підмосков'ї вбито полковника, який воював в Україні
16 жовтня, 18:14
Північна Корея постачає боєприпаси росіянам
Північна Корея передає Росії майже 3 млн боєприпасів на рік – The Times
5 жовтня, 13:45
Страти українських військових росіянами: реакція ООН
Страти українських військових росіянами: реакція ООН
3 жовтня, 15:16

Події в Україні

На Прикарпатті ДСНС шукала грибників, які заблукали: один з них не вижив
На Прикарпатті ДСНС шукала грибників, які заблукали: один з них не вижив
Харківська ОВА показала наслідки російського удару по житловому будинку
Харківська ОВА показала наслідки російського удару по житловому будинку
Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2024 року
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Харкові, є постраждалі: Зеленський відреагував
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Харкові, є постраждалі: Зеленський відреагував
«Жодного цілого будинку немає»: ЗСУ розповіли про ситуацію у Часовому Яру
«Жодного цілого будинку немає»: ЗСУ розповіли про ситуацію у Часовому Яру
Чи принесуть солдати з КНДР перемогу Путіну? Відповідь Остіна
Чи принесуть солдати з КНДР перемогу Путіну? Відповідь Остіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
44K
Священник розповів, чому його парафіяни відмовлялися молитися українською
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2024
8143
Гарантована перемога над Китаєм? США знайшли одне з найбільших родовищ літію у світі
3184
Атака на Київ, солдати КНДР в Україні та порада від Байдена: головне за ніч
2931
У Києві та області двічі за ніч лунала тривога

Новини

У Харкові, після влучання ФАБа, ймовірно, вже є загиблі, більше 20 поранено – прокуратура
Сьогодні, 00:44
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
29 жовтня, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
29 жовтня, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
29 жовтня, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 жовтня, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua