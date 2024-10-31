Deepstate оголосив про повну окупацію Селидового: в Генштабі не підтвердили

Аналітичний проєкт Deepstate заявив, що окупанти повністю взяли під контроль місто Селидове

На фронті відбулося 134 бойових зіткнення, найгарячішою залишається ситуація на Курахівському та Покровському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 30 жовтня, а проєкт Deepstate заявив, що росіяни повністю захопили Селидове. Про це аналітики проєкту написали у своєму Telegram-каналі.

Проєкт Deepstate пізно ввечері 30 жовтня повідомив про окупацію військами РФ Селидового, Вишневого, Зоряного.

В свою чергу Генеральний штаб зазначає, що на Курахівському напрямку, де розташовується Селидове, противник атакував українські позиції біля Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки, Курахівки, Кремінної Балки, Вознесенки та Катеринівки. На даний час українські воїни відбили 26 атак, 13 боєзіткнень досі триває. Ніякого офіційного підтвердження про повну окупацію населеного пункту у вечірньому зведенні Генштабу не було.

Британська розвідка зазначала, що Селидове є останнім значним міським районом, що прикриває південний край Покровська, а також трасу Е50, яка з’єднує Селидове з Покровськом.

«Росія, ймовірно, має намір використовувати трасу E50 як другорядний шлях для просування до Покровська, якщо Селидове буде взяте», – йшлося у звіті Інституту вивчення війни 25 жовтня.

Нагадаємо, раніше генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж заявив, що ситуація навколо міста Селидове Донецької області складна. Якщо його буде втрачено, це стане тактичним проривом супротивника.

Нагадаємо, напередодні Збройні сили України досягли успіху під час продовження операції в Курській області. Водночас зафіксовано просування російських військ у Донецькій області, зокрема в районі Селидового та на північний захід від Вугледара.

Раніше аналітики проєкту Deep State повідомили, що росіяни зайшли в Селидове та Богоявленку, вони підняли свої прапори та були зафіксовані в адміністративних будівлях.

Крім того, у Селидовому окупанти розстріляли мирних мешканців.