Росіяни мародерять в Селидовому та намагаються просунутись далі – DeepState

Ворог намагається рухатися за межами Селидового

Після того, як росіяни окупували Селидове, вони почали масово грабувати місто та його околиці. Багато з тих, хто очікував прихід військ РФ, зараз шоковані поведінкою окупантів. Війська агресора намагаються пройти далі за місто. Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState із посиланням на власні джерела та партнерів.

«Зараз поки штурмові загони «Бабуїнограду» намагаються просунутися вперед Селидове, позаду в самому місті починаєтся мародерка, фільтрація, та інші неприємні наслідки «руской весны», – цитує DeepState українські пабліки, які слідкують за ситуацією у Селидовому.

Також повідомляється і про те, що росіяни, порівняно з іншими містами, які вони стерли з лиця землі, завдали Селидовому перед окупацією не такої критичної шкоди. Саме тому у місті вони можуть багато награбувати.

Нагадаємо, проєкт Deepstate пізно ввечері 30 жовтня повідомив про окупацію військами РФ Селидового, Вишневого, Зоряного.

Раніше повідомлялось, що представники військ держави-агресора, ймовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль у населеному пункті Селидово.

До слова, росіяни намагаються повністю оточити Селидове, Сили оборони України проводять надпотужні заходи щодо стримування ворога. Про це розповів речник 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Кара-Даг» Віталій Миловидов в ефірі телемарафону.