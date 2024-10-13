Розстріл українських військових на Курщині: реакція Офісу генпрокурора

Андрій Костін зазначив, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій

Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни

Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу дев'яти українських військовополонених на Курщині. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством», – заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

Костін зауважив, що Офіс генпрокурора робить все, аби ідентифікувати і покарати всіх винуватців злочинів, які Росія чинить проти України.

Раніше стало відомо, що окупанти вчергове порушили правила та звичаї ведення війни, розстрілявши дев’ятьох українських військових на Курщині.

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що міжнародна спільна повинна жорстко відреагувати на страти росіянами українських воїнів. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права.