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У Криму окупанти кидають техніку через проблеми з пальним (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Криму окупанти кидають техніку через проблеми з пальним (фото)
Окупанти покинули автівку посеред вулиці у н.п. Красногвардійське
фото: Атеш

Окупанти не можуть заправити свою техніку

Проблеми з пальним вже відчувають не лише мешканці тимчасово окупованого Криму, а й російські загарбники на півострові. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

Через неможливість заправити техніку окупанти кидають її посеред дороги.

Так, у н.п. Красногвардійське було помічено залишений без нагляду військовий транспорт. І такі випадки фіксуються не вперше.

«Це відбувається через значні проблеми з паливом у Криму. Техніка не доїжджає до свого пункту призначення та окупанти змушено залишають її на вулицях міста», – повідомляє «Атеш».

Партизани зазначають, що це грає їм на руку і дає можливість нищити ворожу техніку прямо під носом в окупантів.

«Ця техніка вже не зможе брати участь у війні!» – повідомили в «Атеш» і продемонстрували авто.

3 фото
На весь екран
фото: Атеш

Раніше партизанський рух «Атеш» повідомив, що російські загарбники тікають з місць постійного розташування в тимчасово окупованому Криму через страх перед ударами ЗСУ. 

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