У Криму окупанти кидають техніку через проблеми з пальним (фото)
Окупанти не можуть заправити свою техніку
Проблеми з пальним вже відчувають не лише мешканці тимчасово окупованого Криму, а й російські загарбники на півострові. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».
Через неможливість заправити техніку окупанти кидають її посеред дороги.
Так, у н.п. Красногвардійське було помічено залишений без нагляду військовий транспорт. І такі випадки фіксуються не вперше.
«Це відбувається через значні проблеми з паливом у Криму. Техніка не доїжджає до свого пункту призначення та окупанти змушено залишають її на вулицях міста», – повідомляє «Атеш».
Партизани зазначають, що це грає їм на руку і дає можливість нищити ворожу техніку прямо під носом в окупантів.
«Ця техніка вже не зможе брати участь у війні!» – повідомили в «Атеш» і продемонстрували авто.
Раніше партизанський рух «Атеш» повідомив, що російські загарбники тікають з місць постійного розташування в тимчасово окупованому Криму через страх перед ударами ЗСУ.
Коментарі — 0