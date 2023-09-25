В окупованому Криму пролунали потужні вибухи (відео)

У районі аеродрому «Бельбек» нібито було збито ракету

Увечері 25 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх чули мешканці вже кількох міст. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вибух спочатку почули мешканці тимчасово окупованого Джанкоя. Після нього нібито була дуже потужна вибухова хвиля, кажуть місцеві жителі.

Серія гучних вибухів пролунала й у Севастополі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У двох містах увімкнули сигнал повітряної тривоги.

Як написав так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв, в районі аеродрому «Бельбек» нібито було збито ракету.

Раніше Повітряні сили ЗСУ сповістили, що окупанти запустили з Криму кілька груп безпілотників «Шахед».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня Служба безпеки України та Військово-морські сили ЗСУ уразили аеродром «Саки» у тимчасово окупованому Криму.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму в районі Новофедорівки пролунали вибухи біля аеродрому російських загарбників. Місцеві жителі говорять про атаку безпілотників, а також роботу систем протиповітряної оборони окупантів. Міноборони РФ повідомило про масову атаку на Крим. Вибухи почали лунати біля Новофедорівки опівночі. Також наголошувалося, що «хлопок» був дуже сильним, і вибухи також чули в інших населених пунктах, зокрема в Євпаторії, Саках, Севастополі, Чорноморському.

Нагадаємо, що 20 вересня в Криму пролунали вибухи біля військового аеродрома «Бельбек».