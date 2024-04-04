Боєць ЗСУ наводив російські ракети по позиціях Сил оборони на Донеччині

Агресора цікавили геолокації найбільшого зосередження особового складу та розташування важкого озброєння ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного інформатора ФСБ, який коригував ракетно-дронові удари РФ по Донеччині. Фігурантом виявився контрактник однієї з бойових бригад Сил оборони, що дислокується на території східного регіону. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Як зазначається, зловмисник передавав російській спецслужбі координати вогневих позицій та військових фортифікаційних споруд.

Насамперед агресора цікавили геолокації найбільшого зосередження особового складу та розташування важкого озброєння ЗСУ, зокрема танків та ствольної артилерії. Щоб замаскувати підривну діяльність, «кріт» працював на ФСБ через свого батька, який у серпні 2023 року виїхав до РФ.

5 фото На весь екран









Для переїзду в Росію він, як багатодітний чоловік, перетнув кордон у напрямку Євросоюзу, а звідти переправився до країни-агресора.

На території РФ він встановив контакт з пропагандистом та колишнім співробітником ФСБ Сергієм Карнауховим. Саме йому батько фігуранта «зливав» розвіддані про Сили оборони, одержані від сина.

Карнаухов передавав ці відомості своєму куратору з ФСБ.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині Служба безпеки України затримала місцевого хакера, який за допомогою комп’ютерних програм створив фейкове «відеозвернення» одного з колишніх високопосадовців ЗСУ. Хакер поширив відео у соцмережі TikTok. У цьому «виступі» лунали провокативні заклики до насильницького захоплення держустанов України та вчинення масових заворушень на вулицях столиці.