Бої тривають. DeepState спростовує заяву РФ про захоплення села на Харківщині

Противник має частковий успіх, але зайняти село повністю йому не вдалося

Вдень 26 травня Міноборони Росії заявило про захоплення села Берестове Харківської області. Аналітики українського проєкту DeepState це спростовують.

«Тривають бої в Берестовому», – йдеться в повідомленні.

Незважаючи на заяви російського міністерства оборони, зіткнення в селі тривають.

За даними аналітиків, противник має частковий успіх, але зайняти село повністю йому не вдалося.

Нагадаємо, Збройним силам України вдалося зупинити поступ ворожих військ на Харківщині та навіть провести подекуди успішні контрнаступальні дії. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів комбриг 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового отамана Івана Сірка, Герой України, полковник Павло Федосенко.

Як повідомлялося, за оцінками аналітиків ISW, передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх Росії на півночі Харківської області.

Водночас російські окупанти відступили з невизначених позицій поблизу Липців на Харківщині. Окупанти продовжували атакувати біля Вовчанська.

До слова, президент Володими Зеленський повідомив, що Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону України. Країна-агресорка готує наступ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.