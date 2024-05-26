Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Бої тривають. DeepState спростовує заяву РФ про захоплення села на Харківщині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Бої тривають. DeepState спростовує заяву РФ про захоплення села на Харківщині
Зіткнення в селі тривають
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник має частковий успіх, але зайняти село повністю йому не вдалося

Вдень 26 травня Міноборони Росії заявило про захоплення села Берестове Харківської області. Аналітики українського проєкту DeepState це спростовують.

«Тривають бої в Берестовому», – йдеться в повідомленні.

Бої тривають. DeepState спростовує заяву РФ про захоплення села на Харківщині фото 1

Незважаючи на заяви російського міністерства оборони, зіткнення в селі тривають.

За даними аналітиків, противник має частковий успіх, але зайняти село повністю йому не вдалося.

Нагадаємо, Збройним силам України вдалося зупинити поступ ворожих військ на Харківщині та навіть провести подекуди успішні контрнаступальні дії. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів комбриг 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового отамана Івана Сірка, Герой України, полковник Павло Федосенко.

Як повідомлялося, за оцінками аналітиків ISW, передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх Росії на півночі Харківської області.

Водночас російські окупанти відступили з невизначених позицій поблизу Липців на Харківщині. Окупанти продовжували атакувати біля Вовчанська.

До слова, президент Володими Зеленський повідомив, що Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону України. Країна-агресорка готує наступ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.

Читайте також: 

Теги: Міноборони РФ Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Африканський корпус Міноборони Росії створено у грудні 2023 року
Росія відправила африканський корпус штурмувати Вовчанськ – британська розвідка
24 травня, 15:18
Харківщина та донецький напрямок: Зеленський обговорив із Сирським ситуацію на фронті
Харківщина та донецький напрямок: Зеленський обговорив із Сирським ситуацію на фронті
20 травня, 22:17
Зруйнований Вовчанськ
Навіщо окупантам потрібний Вовчанськ: відповідь ISW
19 травня, 08:59
Аналітик Bild заявив, що російські сили захопили щонайменше десять сіл за три дні на Харківщині
Росіяни могли окупувати мінімум 10 сіл України – Bild (карта)
13 травня, 14:57
Андрій Білоусов може замінити Шойгу
Шойгу йде у відставку: хто замінить його на посаді
12 травня, 21:39
10 травня підрозділи Національної гвардії України знищили в Харківській області групу російських окупантів
Наступ Росії на півночі Харківщини: коментар речника ЗСУ
11 травня, 15:43
Окупанти почали наступальну операцію на півночі Харківської області
«Сіра зона» на Харківщині зростає після наступу окупантів
11 травня, 09:04
За словами президента, Україна знає про військові плани окупантів
Президент підтвердив: Росія посилила атаки на Харківщину
10 травня, 21:40
Міноборони відправило на Харківський напрямок резервні підрозділи Збройних сил України
Бої тривають, ЗСУ знищили три одиниці російської техніки – начальник сил оборони Харкова Мельник
10 травня, 14:46

Події в Україні

«Укренерго» анонсувало графіки відключень на 26 травня
«Укренерго» анонсувало графіки відключень на 26 травня
Бої тривають. DeepState спростовує заяву РФ про захоплення села на Харківщині
Бої тривають. DeepState спростовує заяву РФ про захоплення села на Харківщині
Пропагандисти зацікавилися харчуванням українських полярників. У чому причина?
Пропагандисти зацікавилися харчуванням українських полярників. У чому причина?
Ярош назвав чотири найголовніші переваги армії РФ
Ярош назвав чотири найголовніші переваги армії РФ
Активність ворога на одному з напрямків за день зросла вдвічі – Генштаб
Активність ворога на одному з напрямків за день зросла вдвічі – Генштаб
Himars та інші види західної зброї стали неефективними на фронті – NYT
Himars та інші види західної зброї стали неефективними на фронті – NYT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Справа про хабар. Ексголова Тернопільської облради спробував «утекти» з Антикорупційного суду
12K
Росіяни влучили в житловий будинок на Вінниччині (оновлено)
9741
Заарештований російський генерал програв понад $300 тис. в онлайн-казино
7151
Головну нагороду Каннського кінофестивалю отримав фільм про сина російських олігархів
7146
Чесний і непідкупний. Печерський суд відбілив скандального ексзаступника голови Нацполіції Тишлека
6429
Оборона Харківщини. Командир 92-ї бригади заявив про успішні контрнаступальні дії

Новини

Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
Сьогодні, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
Вчора, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
Вчора, 14:44
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
Вчора, 06:56
Продукти дла армії: ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro
24 травня, 21:32

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua