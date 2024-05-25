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Зеленський порівняв втрати України й Росії на Харківщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський порівняв втрати України й Росії на Харківщині
Прорив у напрямку Харкова закінчився для росіян значними військовими втратами
фото: Associated Press

На Харківському напрямку за тиждень фіксується приблизно 2-3 тисячі загиблих окупантів

Наступ російських військ на півночі Харківської області почався трохи більше двох тижні тому. Нині втрати на цьому напрямку складають вісім росіян до одного українця. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю казахському виданню «Власть».

Глава держави заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну начхати на людські життя і те, хто і якою мовою говорить. Зокрема, йому байдужі й самі росіяни – як цивільні, так і військові.

«Їхній прорив у напрямку Харкова, який стався трохи більше двох тижнів тому, закінчився військовими жертвами 1 до 8, один українець на вісім росіян», – зазначив Зеленський.

За його словами, на тиждень було приблизно 2-3 тисячі загиблих окупантів.

«Та йому абсолютно начхати. Путін у цей час у лазні перебуває, чи де він там – у СПА, який показували не один раз? Він тим часом займається зовсім іншим. Але ручки він свої маленькі не відмиє, звичайно, від цього кровопролиття», – наголосив український лідер.

Нагадаємо, учора Зеленський повідомив, що Сили оборони змогли взяти під бойовий контроль територію прикордоння Харківщини, куди зайшли російські окупанти.

До слова, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Ігор Прохоренко заявив, що українські військові зупинили російських загарбників на півночі Харківщини.

Раніше російські загарбники повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали дуже високих втрат. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він також поінформував, де на Харківщині тривають найжорсткіші бої.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський прибув у Харків, де провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 25 травня 2024 року
Теги: Харківщина Володимир Зеленський фронт втрати

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