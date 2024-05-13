Росіяни могли окупувати мінімум 10 сіл України – Bild (карта)

Аналітик Bild заявив, що російські сили захопили щонайменше десять сіл за три дні на Харківщині

Армія окупантів розпочала атаку у двох місцях з півночі

Російські загарбники атакували Харківщину у двох місцях з півночі, захопивши щонайменше десять сіл. Про це заявляє аналітик Bild Юліан Рьопке.

Він показав армії окупантів на Харківщини на карті, промаркувавши зону поселень, які, нібито, встиг захопити ворог за останні три дні.

Як стверджує Рьопке, його карти базуються на декількох геолокаціях та останніх офіційних і неофіційних повідомленнях щодо просувань Росії у Харківській області.

Аналітик Bild заявив, що армія окупантів розпочала атаку у двох місцях з півночі. «Російські сили атакували Харківську область у двох місцях з півночі, захопивши щонайменше десять сіл за три дні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за повідомленням Інституту вивчення війни, наступ Росії на Вовчанськ у Харківській області є наслідком негласної політики Заходу, за якою українські війська не можуть використовувати західні озброєння для нанесення ударів по легітимних військових цілях на території Росії.

Аналітики зауважили, що противник намагається оточити Вовчанськ, він наближається до міста через Бугруватку, Старицю й Ізбицьке та через Вовчанські Хутори. Зокрема, в разі захоплення будь-якого з цих населених пунктів, ворог може перерізати українські наземні лінії звʼязку до Вовчанська.

Також окупанти частіше обстрілюють мости через прилеглі водойми, аби ізолювати українську оборону Вовчанська від інших районів.

Як повідомлялося, 12 травня на півночі Харківщини росіяни захопили три населені пункти: Мороховець, Олійникове та Зелене. Про це повідомив український інформаційний ресурс DeepState.

Станом на вечір неділі 12 травня російська окупаційна армія вела наступальні дії на північний захід від Липців Харківської області.