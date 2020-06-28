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    Події в Україні

    Бойовики «ДНР» знову закрили пункти пропуску

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    Бойовики &laquo;ДНР&raquo; знову закрили пункти пропуску - Бойовики «ДНР» знову закрили пункти пропуску
    Бойовики «ДНР» знову закрили пункти пропуску

    Заборона на перетин КПВВ почала діяти з 28 червня

    Так звана влада «ДНР» знову закриває пункти пропуску на лінії розмежування. Заборона на перетин КПВВ почне діяти з 28 червня.

    Про це йдеться в «указі» ватажка «ДНР» Дениса Пушиліна, опублікованому на його сайті.

    Так, «указ» призупиняє дію пунктів указу «Про введення режиму підвищеної готовності», що стосуються «пропуску через кордон» на територію України та пропуску з України в «ДНР».

    Як уточнив «депутат «ДНР» Владислав Бердичевський в своєму Telegram-каналі, «кордон з Україною» буде закритий до нормалізації ситуації з пандемією в Україні».

    Нагадаємо, в середині березня через ситуацію з коронавірусом командування ООС закрило всі пункти пропуску на Донбасі.

    З 10 червня почали працювати КПВВ Мар'їнка та Станиця Луганська. Втім бойовики пропускають громадян через Станицю Луганську тільки двічі на тиждень, а через Мар'їнку відмовляються пропускати взагалі, аргументуючи це карантином.

    ДНР КПВВ кордон
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