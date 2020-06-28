Бойовики «ДНР» знову закрили пункти пропуску



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики «ДНР» знову закрили пункти пропуску

Заборона на перетин КПВВ почала діяти з 28 червня

Так звана влада «ДНР» знову закриває пункти пропуску на лінії розмежування. Заборона на перетин КПВВ почне діяти з 28 червня.

Про це йдеться в «указі» ватажка «ДНР» Дениса Пушиліна, опублікованому на його сайті.

Так, «указ» призупиняє дію пунктів указу «Про введення режиму підвищеної готовності», що стосуються «пропуску через кордон» на територію України та пропуску з України в «ДНР».

Як уточнив «депутат «ДНР» Владислав Бердичевський в своєму Telegram-каналі, «кордон з Україною» буде закритий до нормалізації ситуації з пандемією в Україні».

Нагадаємо, в середині березня через ситуацію з коронавірусом командування ООС закрило всі пункти пропуску на Донбасі.

З 10 червня почали працювати КПВВ Мар'їнка та Станиця Луганська. Втім бойовики пропускають громадян через Станицю Луганську тільки двічі на тиждень, а через Мар'їнку відмовляються пропускати взагалі, аргументуючи це карантином.