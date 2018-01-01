Бойовики підірвались на власних мінах — штаб АТО

Декілька диверсантів загинули, є важкопоранені

Під час спроби визначення точного розташування сил АТО проросійські розвідники підірвались на власних мінах. Про це повідомив речник Міністерства охорони з питань АТО Дмитро Гуцуляр, передає Укрінформ. [READ_MORE] Російські війська активізували використання розвідки для визначення позицій сил АТО. Протягом 13-14 січня окупаційні



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Декілька диверсантів загинули, є важкопоранені

Під час спроби визначення точного розташування сил АТО проросійські розвідники підірвались на власних мінах. Про це повідомив речник Міністерства охорони з питань АТО Дмитро Гуцуляр, передає Укрінформ.

Російські війська активізували використання розвідки для визначення позицій сил АТО. Протягом 13-14 січня окупаційні розвідники підірвались на власних мінних полях.

«Протягом 13-14 січня під час спроб перейти ділянки власних мінно-вибухових загороджень на Маріупольському і Бахмутському напрямках підірвались диверсійно-розвідувальні групи противника. Декілька диверсантів загинули, з них - один офіцер, є важкопоранені», - зазначив речник.

Повідомляється, що командування бойовиків вже розпочало розслідування щодо визначення винних у хаотичному встановленні мін перед власними позиціями.