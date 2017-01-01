Бойовики за добу дев’ять разів порушили режим тиші

На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів та озброєння БМП українських воїнів поблизу Пісків

Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, зокрема й із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення, від опівночі, російсько-терористичні війська вже 9 разів порушили режим припинення вогню, повідомила прес-служба АТО. Зокрема, на Луганському напрямку знову найгарячіше на



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На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів та озброєння БМП українських воїнів поблизу Пісків

Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, зокрема й із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення, від опівночі, російсько-терористичні війська вже 9 разів порушили режим припинення вогню, повідомила прес-служба АТО.

Зокрема, на Луганському напрямку знову найгарячіше на Світлодарській дузі.

«Тут противник не припиняє ведення посиленої розвідки. Залучає до виконання завдань деверсійно-розвідувальні групи, метою яких можуть бути проведення провокацій, здійснення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури, у місцях скупчення цивільного населення для подальшого обвинувачення та дискредитації підрозділів ЗСУ. Водночас, ворог неодноразово з мінометів та гранатометів вів вогонь по наших оборонних укріпленнях біля Луганського, а з озброєння БМП і спареної зенітної установки – неподалік Новолуганського. Крім того, з гранатометів противник обстрілював захисників Жовтого і Зайцевого, а з великокаліберних кулеметів – оборонців Троїцького», - йдеться в повідомленні.

Також на Донецькому напрямку бойовики обстрілювали з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів та озброєння БМП українських воїнів поблизу Пісків.

«Не перестають окупанти залякувати і цивільних людей. Так, у нічний час загарбники з мінометів обстріляли дві приватні будівлі у селі Травневе. На щастя, люди не постраждали, проте пошкоджено дахи у житлових будинках», - додали в штабі АТО.