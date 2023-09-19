Британська розвідка вказала, де найближчим часом можуть посилитися бої

Росія кинула у дельту Дніпра свіжі сили

Останнім часом Україна та Росія посилили бої у нижній течії Дніпра на Херсонщині. Саме туди було направлено новий армійський корпус російської армії. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, у першій половині вересня 2023 року тривали запеклі бої навколо островів у нижній течії Дніпра на Херсонщині, які наразі є лінією фронту.

«Обидві сторони здійснили рейди з групами на невеликих човнах проти островів та протилежних берегів річок», – йдеться у повідомленні.

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За даними британської розвідки, існує реальна ймовірність того, що російські операції в цьому районі активізувалися після того, як цей сектор перейшов під відповідальність нещодавно створеного 40-го армійського корпусу.

«Кількість задіяних сил відносно невелика порівняно з іншими фронтами, проте обидві сторони вважають цей район стратегічно важливим. Це також дає можливість відвернути підрозділи супротивника від інтенсивних бойових дій у Запорізькій та Донецькій областях», – зазначили у міноборони Британії.

Триває 573-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.