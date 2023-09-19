Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Рамштайн-15»: Остін оголосив про нову коаліцію на підтримку України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Рамштайн-15»: Остін оголосив про нову коаліцію на підтримку України
Ллойд Остін: «Естонія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди та Польща сьогодні будуть очолювати нашу коаліцію»
фото з відкритих джерел

Остін оголосив, що США підтримують підготовку українських пілотів

Союзники утворили нову коаліцію на підтримку України. Мета об'єднання - передача ЗСУ танків Leopard, а також проведення навчання пілотів на винищувачах F-16. Про це повідомив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання «Рамштайн».

«Естонія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди та Польща сьогодні будуть очолювати нашу коаліцію. Ця коаліція має на меті надання танків Leopard, навчання пілотів на F-16, а також в рамках інформаційних технологій», – сказав він.

Коаліція також опікуватиметься питаннями довгострокової допомоги України.

До того ж, Остін оголосив, що США підтримують підготовку українських пілотів.

«Сьогодні все це буде ключовими пунктами в нашій адженді (порядок денний – «Главком»). Ми будемо дивитися як можна зміцнити роботу цієї коаліції в перспективі», – додав Остін.

Цього року наші союзники створили авіаційну коаліцію для передачі Україні сучасних винищувачів, зокрема F-16. Відомо, що держава отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, на базі військово-повітряних сил США «Рамштайн» у Німеччині, розпочалося 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України. 

Теги: США війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Незважаючи ні на що, на військовому фронті продовжується наступ ЗСУ
Ситуація на фронті: три завдання України
21 серпня, 16:18
Військовий 72-ої бригади евакуйовує тіла загиблих побратимів зі Сходу
Боєць медроти 72-бригади розповів, як евакуйовує загиблих воїнів (фото)
29 серпня, 20:02
Данілов: «Наша армія не настільки велика, щоб говорити про втрати в 70 тисяч військових»
Втрати ЗСУ. Данілов різко розкритикував західні ЗМІ
31 серпня, 14:06
Ексофіцер ВМФ США Сет Кропсі зазначив, що для успіхів на фронті Україні потрібні поставки критично важливої зброї та іншого обладнання
The Wall Street Journal: ЗСУ втратили б бойову міць за кілька днів, якби слухали США
1 вересня, 08:08
Білий дім прокоментував посилення співпраці Росії з Північною Кореєю
Білий дім прокоментував посилення співпраці Росії з Північною Кореєю
5 вересня, 02:53
ЗСУ знищили унікальний російський береговий радар «Предел-Е» (відео)
ЗСУ знищили унікальний російський береговий радар «Предел-Е» (відео)
28 серпня, 21:13
Військові можуть займати деякі державні посади: указ
Військові можуть займати деякі державні посади: указ
5 вересня, 21:05
Перед судом постане житель Київщини, який кинув гранату в друзів
Перед судом постане житель Київщини, який кинув гранату в друзів
7 вересня, 16:45
До ЗСУ вступили багато комунальників
Стало відомо, скільки киян вступило до лав ЗСУ
13 вересня, 16:10

Політика

Іран заявив про готовність стати посередником для зупинки війни в Україні
Іран заявив про готовність стати посередником для зупинки війни в Україні
Азербайджан розпочав «антитерористичні заходи» в Карабасі
Азербайджан розпочав «антитерористичні заходи» в Карабасі
«Рамштайн-15»: Остін оголосив про нову коаліцію на підтримку України
«Рамштайн-15»: Остін оголосив про нову коаліцію на підтримку України
У Німеччині розпочалося засідання «Рамштайн-15» з питань оборони України (відео)
У Німеччині розпочалося засідання «Рамштайн-15» з питань оборони України (відео)
Стало відомо ім'я «конкурента» Путіна на майбутніх виборах
Стало відомо ім'я «конкурента» Путіна на майбутніх виборах
Міністри G7 закликали Китай чинити тиск на Москву і видали спільну заяву
Міністри G7 закликали Китай чинити тиск на Москву і видали спільну заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Вдова Пригожина відмовилась від його прізвища – ЗМІ
15K
Маск зробив скандальну заяву про контрнаступ ЗСУ
8703
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7044
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
6728
Спецслужби Грузії звинувачують Україну в підготовці держперевороту: МЗС відреагувало
6065
Мінпраці РФ видало головну військову таємницю Кремля

Новини

Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
Сьогодні, 06:56
Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:21
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
Вчора, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Вчора, 05:58
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту