Росіяни посилили оборону одного з міст на півдні: деталі британської розвідки

Британська розвідка повідомила, що Токмак може стати центром другої лінії оборони росіян

Загарбники встановлюють додаткові блокпости та «їжакові» протитанкові укріплення у Запорізькій області

Російські окупанти останніми днями, ймовірно, посилили оборону довкола тимчасово окупованого Токмака у Запорізькій області. Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними британської розвідки, загарбники встановлюють довкола міста додаткові блокпости та «їжакові» протитанкові укріплення. Крім того, росіяни копають нові окопи в районі, який утримує 58-а загальновійськова армія.

«Токмак готується стати центром другої головної лінії оборони Росії. Покращення оборони міста, ймовірно, свідчить про дедалі більше занепокоєння Росії щодо тактичного проникнення українських військ через першу основну лінію оборони на півночі», – йдеться в повідомленні міноборони Британії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

фото: скриншот

Нагадаємо, триває 571-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

За даними аналітиків ISW, протягом останніх тижнів українські військові могли досягти значного прориву у тактичному плані на ділянці нинішньої лінії оборони російських окупантів у районі Роботиного Запорізької області та продовжують розширювати цей плацдарм.