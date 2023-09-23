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Хакери зламали російську базу з даними про сотні мільйонів авіаперельотів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Хакери зламали російську базу з даними про сотні мільйонів авіаперельотів
фото з відкритих джерел

За зломом нібито стоїть невідоме угруповання Muppets, яке пов'язане з KibOrg

Українські хакери зламали російську базу даних системи бронювання «Сірена-Тревел». Вони отримали доступ до інформації про 664 мільйони перельотів за 16 років. Вони отримали імена, телефони та номери документів пасажирів. Про це інформує «Важные истории».

За зломом нібито стоїть невідоме угруповання Muppets, яке пов'язане з KibOrg. 

У двох отриманих базах, як пишуть хакери, зберігається практично 3,5 мільярда записів з номерами телефонів пасажирів, а також 664,6 мільйона записів, що містять особисту інформацію про пасажирів, номери рейсів, маршрути, тарифи, вартість квитків тощо. Ці дані охоплюють період з 2007 по 2023 рік.

Хакери зламали російську базу з даними про сотні мільйонів авіаперельотів фото 1

Також хакери розмістили у мережі  два «пробники» баз. У цих базах, зокрема, журналістам вдалося виявити інформацію про перельоти колишнього міністра закордонних справ Австрії та колишнього члена ради директорів «Роснефти» Карін Кнайсль, яка переїхала до Росії влітку 2023 року. Дані щодо її переміщень співпадають з публічними повідомленнями Кнайсль про свій переліт на економічний форум з Петербурга до Владивостока 10 вересня цього року.

На злив також звернув увагу учасник команди Олексія Навального Георгій Албуров. Він пише, що зміг переконатися в справжності бази, звіривши дані про нещодавній переліт близької до Володимира Путіна Аліни Кабаєвої з Мінська до Москви.

Джерело з угрупування хакерів розповіло журналістам, що KibOrg не мають наміру викладати всю базу в загальний доступ. Вони розглядають дві стратегії роботи з цими даними: створення бота, який збиратиме дані з цих баз за плату, або передача баз Збройним силам України. Також хакери можуть надати інформацію журналістам-розслідувачам.

Раніше повідомлляося, що хакери з українського підпілля зламали кабельних операторів на тимчасово окупованих територіях України та закликали мешканців ігнорувати фейкові вибори росіян. 

 

Теги: хакер росія

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