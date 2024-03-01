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Росія скинула авіабомби на будинки у Запорізькій області: є жертва

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія скинула авіабомби на будинки у Запорізькій області: є жертва
Керовані авіабомби влучили по трьох двоповерхових житлових будинках
фото: пресслужба МВС України

Унаслідок обстрілу один чоловік загинув, ще шестеро людей отримали поранення

Російські загарбники скинули авіабомби на три будинки в одному із сіл Запорізького району 29 лютого. Одна людина загинула, ще шість отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Так, 29 лютого ворог завдав авіаудару по одному із сіл Запорізького району. 

«Керовані авіабомби влучили по трьох двоповерхових житлових будинках», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили правоохоронці, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані житлові будинки, фасади та вікна.

«У результаті атаки загинув один чоловік, ще шестеро людей отримали поранення», – констатували у відомстві.

Нагадаємо, 27 лютого у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Триває 737-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 91 авіаційних удари, здійснив 142 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Теги: Запоріжжя обстріл війна

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