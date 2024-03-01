Росія скинула авіабомби на будинки у Запорізькій області: є жертва

Унаслідок обстрілу один чоловік загинув, ще шестеро людей отримали поранення

Російські загарбники скинули авіабомби на три будинки в одному із сіл Запорізького району 29 лютого. Одна людина загинула, ще шість отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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Так, 29 лютого ворог завдав авіаудару по одному із сіл Запорізького району.

«Керовані авіабомби влучили по трьох двоповерхових житлових будинках», – йдеться у повідомленні.

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Як зазначили правоохоронці, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані житлові будинки, фасади та вікна.

«У результаті атаки загинув один чоловік, ще шестеро людей отримали поранення», – констатували у відомстві.

Нагадаємо, 27 лютого у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Триває 737-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 91 авіаційних удари, здійснив 142 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.