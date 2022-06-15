Чи каратимуть українців за виїзд до РФ із окупованих територій: роз’яснення

Перетин кордону на окупованих територіях відбувається у стані крайньої необхідності, що виключає адміністративну відповідальність

Українці не нестимуть відповідальність за вимушений перетин кордону на окупованих територіях

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України дало роз’яснення, чи вважатиметься злочином перетин кордону на непідконтрольних Україні ділянках. Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Мінреінтеграції запевнило, що виїзд із зони бойових дій через окуповані території на територію Росії не є порушенням закону.

«Багато українців нині вимушені виїжджати із зони бойових дій чи окупації через тимчасово окуповані території або через Росію, щоб дістатися безпечного місця», – зазначається у повідомленні.

У відомстві також наголосили, що покарання за порушення порядку виїзду на тимчасово окуповану територію або перетин державного кордону на непідконтрольних уряду України ділянках не буде.

«Такий перетин відбувається у стані крайньої необхідності, що відповідно до статей 17, 18, 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення виключає адміністративну відповідальність», – пояснили у міністерстві.

У повідомленні також зазначається, що в будь-якій ситуації громадяни можуть звернутися за роз'ясненнями на «гарячу лінію» Мінреінтеграції з кризових питань за номером 1548.

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Нагадаємо, раніше Міністерство реінтеграції розширило перелік територій України, розташованих у районі бойових дій. До списку входять також тимчасово окуповані та заблоковані громади та області. Загалом до переліку ввійшли 8 областей з 310 громадами сумарно.

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук раніше закликала батьків із тимчасово окупованих територій не відправляти дітей навчатися до окупантських навчальних закладів.