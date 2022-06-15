  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. Чи каратимуть українців за виїзд до РФ із окупованих територій: роз’яснення
рус
    Суспільство

    Чи каратимуть українців за виїзд до РФ із окупованих територій: роз’яснення

    Перетин кордону на окупованих територіях відбувається у стані крайньої необхідності, що виключає адміністративну відповідальність - Чи каратимуть українців за виїзд до РФ із окупованих територій: роз’яснення
    Перетин кордону на окупованих територіях відбувається у стані крайньої необхідності, що виключає адміністративну відповідальність
    фото: Мінреінтеграції

    Українці не нестимуть відповідальність за вимушений перетин кордону на окупованих територіях

    Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України дало роз’яснення, чи вважатиметься злочином перетин кордону на непідконтрольних Україні ділянках. Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

    Мінреінтеграції запевнило, що виїзд із зони бойових дій через окуповані території на територію Росії не є порушенням закону.

    «Багато українців нині вимушені виїжджати із зони бойових дій чи окупації через тимчасово окуповані території або через Росію, щоб дістатися безпечного місця», – зазначається у повідомленні.

    У відомстві також наголосили, що покарання за порушення порядку виїзду на тимчасово окуповану територію або перетин державного кордону на непідконтрольних уряду України ділянках не буде.

    «Такий перетин відбувається у стані крайньої необхідності, що відповідно до статей 17, 18, 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення виключає адміністративну відповідальність», – пояснили у міністерстві.

    У повідомленні також зазначається, що в будь-якій ситуації громадяни можуть звернутися за роз'ясненнями на «гарячу лінію» Мінреінтеграції з кризових питань за номером 1548.

    _______

    _______

    Нагадаємо, раніше Міністерство реінтеграції розширило перелік територій України, розташованих у районі бойових дій. До списку входять також тимчасово окуповані та заблоковані громади та області. Загалом до переліку ввійшли 8 областей з 310 громадами сумарно.

    Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук раніше закликала батьків із тимчасово окупованих територій не відправляти дітей навчатися до окупантських навчальних закладів.

    Читайте також: Бойові дії в режимі реального часу: уряд розповів про нову онлайн-платформу
    Теги: росія окупанти війна Україна окуповані території кордон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чи каратимуть українців за виїзд до РФ із окупованих територій: роз’яснення